Рождественский трейлер сериала «Соколиный Глаз» появился в Сети

Лос-Анджелес, 28 октября. Известная американская киностудия Marvel презентовала новый трейлер сериала «Соколиный Глаз». Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

В трейлере, снятом в рождественском антураже, Клинт Бартон (Джереми Реннер) тренирует свою преемницу Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд), чтобы она стала новым Соколиным Глазом. В сериале также появится актриса Флоренс Пью в роли Елены Беловой.

Премьера «Соколиного Глаза» состоится 24 ноября на стриминговой платформе Disney+. Поклонникам супергеройского шоу покажут первые две серии. Трейлер всего за день посмотрели почти 140 тысяч раз. Пользователи решили, что новый сериал «спасет Рождество».

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