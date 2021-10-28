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Экономист Зубков: «СП-2» готов поставлять на европейский рынок 55 млрд кубометров газа в год

  /   Обновлено: 28 октября 2021 20:46
Экономика
Экономист Зубков: «СП-2» готов поставлять на европейский рынок 55 млрд кубометров газа в год
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Верона, 28 октября. Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков во время выступления на панельной дискуссии Евразийского экономического форума заметил, что новый трубопровод «Северный поток — 2» готов предоставлять ЕС большое количество голубого топлива, сообщает ТАСС.

Зубков высказал мнение, что природный газ будет востребован на энергетическом рынке в течение многих лет. «Газпром» уже поставил в Европу дополнительные 11 млрд куб. м энергоресурса. По оценкам экспертов ФСЭГ, доля газа в мировом энергобалансе к 2050 году вырастет до 27%.

Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября в 15 раз. В нем принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей и высокопоставленные представители других стран.

Зубков ранее пояснил, что «Газпром» не ожидает резкого повышения цен на газомоторное топливо. Компания не намерена отпугивать клиентов, но не может радикально опустить стоимость продукции.

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газ зубков поставки сп-2
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