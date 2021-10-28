Открытие арт-объекта из пластиковых отходов «Нерпа» состоялось в Иркутске

Иркутск, 28 октября. Арт-объект «Нерпа» открыли в Иркутске в среду. Скульптуру создали из собранных на берегах Байкала пластиковых отходов.

«Нерпа» появилась в рамках проекта «За чистое будущее озера Байкал». Программа реализуется при участии фонда «Подари планете жизнь». Целью появления необычной скульптуры является привлечение внимания общественности к вопросам ответственного отношения к водоемам, в том числе к озеру Байкал.

День Байкала отмечается в России в начале сентября. Водоем является самым глубоким озером на Земле. Кроме того, там содержится 19% запасов пресной воды. На Байкале встречается 2600 видов животных и растений, две трети их которых являются эндемиками. Только здесь можно найти живородящую рыбку голомянку и знаменитый омуль.