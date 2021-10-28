Die Welt: в минобороны Германии недовольны планами бундестага сократить численность армии

Берлин, 28 октября. Социал-демократическая партия Германии, зеленые и «Свободные демократы», начавшие переговоры о создании правящей коалиции в немецком парламенте, заявили о намерение сократить численность и финансирование армии ФРГ. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

По данным издания, все три партии намерены положить конец росту расходов на бундесвер. При этом согласно плану министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в последующие десять лет численность немецкой армии должна была быть увеличена с нынешних 183 тысяч военнослужащих до 203 тысяч.

Планы немецких парламентариев по сокращению численности армии вызвали недовольство среди военных. По их мнению, сокращение численности бундесвера не позволит немецкой армии эффективно выполнять задачи по обороне страны, а также обязательства в рамках НАТО.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен «продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости». Позднее председатель Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених раскритиковал министра обороны за агрессивные выпады в адрес Москвы.