Ростех выпустил смартфон с усиленной защитой данных

Москва, 28 октября. Премьерные продажи смартфона AYYA T1 с защитой от сбора личных данных начались в России. Телефон был разработан дочерним предприятием НИИ «Масштаб» (входит в Ростех) — компанией «СмартЭкоСистема».

Смартфон AYYA T1 рекомендуют для корпоративных клиентов и простых пользователей, которые заботятся о сохранности персональных данных. Устройство получило экран диагональю 6,55 дюйма, основную двойную камеру на 12 и 5 МП, фронтальную камеру на 13 МП, говорится в пресс-релизе ритейлера «М.Видео — Эльдорадо».

«Трастфон» работает на процессоре Helio P70 с аккумулятором емкостью 4000 мАч и имеет 4 ГБ оперативной памяти. Функции дополнительной безопасности активируются кнопкой, располагающейся сбоку на устройстве. AYYA T1 поддерживает слот на две SIM-карты.

Ранее эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов объяснил россиянам, какие признаки указывают на взлом телефона. Если смартфон быстро разряжается, перегревается, а на экране появляются странные сообщения, следовательно, устройство скомпрометировано хакерами.