Ливан окончательно согласовал договор о поставках электроэнергии через Сирию

Бейрут, Дамаск и Амман пришли к окончательному соглашению о поставках электроэнергии в Ливан через сирийскую территорию. Министры трех соседних стран сообщили об этом на совместной пресс-конференции в четверг, 28 октября.

Deal reached to transfer electricity from Jordan to Lebanon through Syria https://t.co/F5A1n1A3tZ — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 28, 2021

Новый проект

В настоящее время иорданскую и сирийскую территорию связывает линия электропередач мощностью 400 кВ. Она была установлена еще в 2001 году, однако в 2012-м во время гражданской войны из-за действий террористов инфраструктура была повреждена и с тех пор не функционировала. В то же время между Сирией и Ливаном есть еще три ЛЭП, способных проводить энергию — 400 кВ, 230 кВ и 66 кВ.

В соответствии с соглашениями, после необходимого ремонта и модернизации инфраструктуры Амман будет обеспечивать нужды Бейрута, а Дамаск примет на себя роль транзитера электричества.

Спасение государства

Глава ливанского энергетического ведомства сообщил, что в прошедшем совещании приняли участие представители Всемирного банка. При этом он подчеркнул, что США дали проекту зеленый свет и не будут препятствовать инициативе.

Lebanese energy minister says the US has given the green light to the transfer of electricity to #Lebanon which is suffering an acute energy crisis https://t.co/0vWbKs5wf2 — Middle East Online (@meonewsen) October 28, 2021

Дело в том, что санкции Вашингтона, действующие в отношении Сирии, мешают техническому сотрудничеству других государств с Дамаском. Однако Ливан сейчас переживает серьезный энергетический кризис, из-за которого электросеть страны существует в условиях постоянных веерных отключений.

Проблемы в энергетики начали ощущаться вследствие экономической нестабильности и обесценивания национальной валюты, которые Бейрут не смог предотвратить. После страна попросту оказалась неспособна оплатить мазут для электростанций, большинство из которых были закрыты.

Эти условия подтолкнули людей к еще более широкому использованию коммерческих генераторов, но существенно улучшить жизнь простых ливанцев это не помогло. Стоимость услуг частных предпринимателей оказалась значительно выше, а распространение данного явления спровоцировало в стране новый кризис — топливный.

Last night, the 21st consignment of #Iran fuel for #Lebanon, suffering from the energy crisis, departed from #Syria.

A column of 60 tank trucks delivered about 60 million tons of fuel to the country.

???? pic.twitter.com/LhiXfj6GCi — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) October 22, 2021

В этих условиях Бейрут оказался в безвыходном положении. Единственной страной, способной обеспечить его потребность в энергоресурсах по льготной цене, стал Иран, но и он находится под санкциями США. Ливанская «Хезболла» самовольно организовала поставки топлива из Исламской Республики в обход ограничений, что повлекло за собой ответный шаг Вашингтона по сторонникам исламистского движения и его партнерам.

Global Look Press / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Перспектива окончательного заключения соглашения с Сирией и Иорданией появилась только после этих резонансных событий. И если бы Соединенные Штаты стали препятствовать помощи бедствующей стране, это поставило бы под сомнение их ранние заявления о намерениях поддержать Ливан в трудной ситуации.

#Lebanon could see mitigation or even an end to its electricity crisis by the end of this year with the help of #Syria and #Jordan. https://t.co/9QNO18H86h — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) October 28, 2021

Потребности государства велики и не факт, что Иордания сможет полностью обеспечить их, однако эта инициатива все же позволит немного сгладить существующих кризис.