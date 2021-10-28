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Ливан окончательно согласовал договор о поставках электроэнергии через Сирию
Весь мир
Ливан окончательно согласовал договор о поставках электроэнергии через Сирию
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Бейрут, Дамаск и Амман пришли к окончательному соглашению о поставках электроэнергии в Ливан через сирийскую территорию. Министры трех соседних стран сообщили об этом на совместной пресс-конференции в четверг, 28 октября.

Новый проект

В настоящее время иорданскую и сирийскую территорию связывает линия электропередач мощностью 400 кВ. Она была установлена еще в 2001 году, однако в 2012-м во время гражданской войны из-за действий террористов инфраструктура была повреждена и с тех пор не функционировала. В то же время между Сирией и Ливаном есть еще три ЛЭП, способных проводить энергию — 400 кВ, 230 кВ и 66 кВ.

В соответствии с соглашениями, после необходимого ремонта и модернизации инфраструктуры Амман будет обеспечивать нужды Бейрута, а Дамаск примет на себя роль транзитера электричества.

Спасение государства

Глава ливанского энергетического ведомства сообщил, что в прошедшем совещании приняли участие представители Всемирного банка. При этом он подчеркнул, что США дали проекту зеленый свет и не будут препятствовать инициативе.

Дело в том, что санкции Вашингтона, действующие в отношении Сирии, мешают техническому сотрудничеству других государств с Дамаском. Однако Ливан сейчас переживает серьезный энергетический кризис, из-за которого электросеть страны существует в условиях постоянных веерных отключений.

Проблемы в энергетики начали ощущаться вследствие экономической нестабильности и обесценивания национальной валюты, которые Бейрут не смог предотвратить. После страна попросту оказалась неспособна оплатить мазут для электростанций, большинство из которых были закрыты.

Эти условия подтолкнули людей к еще более широкому использованию коммерческих генераторов, но существенно улучшить жизнь простых ливанцев это не помогло. Стоимость услуг частных предпринимателей оказалась значительно выше, а распространение данного явления спровоцировало в стране новый кризис — топливный.

В этих условиях Бейрут оказался в безвыходном положении. Единственной страной, способной обеспечить его потребность в энергоресурсах по льготной цене, стал Иран, но и он находится под санкциями США. Ливанская «Хезболла» самовольно организовала поставки топлива из Исламской Республики в обход ограничений, что повлекло за собой ответный шаг Вашингтона по сторонникам исламистского движения и его партнерам.

Борьба с шиитской сетью: США ввели новые санкции против Ирана и «Хезболлы»
Global Look Press / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Перспектива окончательного заключения соглашения с Сирией и Иорданией появилась только после этих резонансных событий. И если бы Соединенные Штаты стали препятствовать помощи бедствующей стране, это поставило бы под сомнение их ранние заявления о намерениях поддержать Ливан в трудной ситуации.

Потребности государства велики и не факт, что Иордания сможет полностью обеспечить их, однако эта инициатива все же позволит немного сгладить существующих кризис.

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