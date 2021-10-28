Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 21:41
21:40
Общество
Врач Проценко назвал вакцинацию подготовкой иммунитета ко встрече с SARS-CoV-2
21:37
Общество
Аналитики: Коррекция цен на нефть и газ оказала негативное давление на рубль
21:31
Общество
Депутат ЗакСа Панов рассказал об «оборотнях», которые приходят с проверками к предпринимателям
21:31
Общество
Экономист Родионов назвал пять основных ошибок, которые совершают россияне при покупке жилья
21:29
Весь мир
Утечка в трубопроводе привела к снижению добычи ливийской нефти Es Sider
21:29
Технологии
Цукерберг объявил о смене названия Facebook на Meta
21:28
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева подорвались в ЛНР, помощь США стала головной болью ВСУ
21:24
Общество
Анестезиолог Проценко: переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы уже через полгода
21:24
Общество
Власти Крыма придумали, как вывести из тени нелегальные гостиницы в частном секторе
21:21
Весь мир
Глава МИД России Лавров проведет в ноябре переговоры с коллегой из Мали Диопом
Все новости

Госдеп США: производители газа должны обеспечить мировую площадку достаточным предложением

  /   Обновлено: 28 октября 2021 20:34
Политика
Госдеп США: производители газа должны обеспечить мировую площадку достаточным предложением
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 28 октября. Ответственность поставщиков газа в период кризиса увеличивается. Их обязанностью является соответствие глобальному спросу, заявил представитель Госдепа США по энергобезопасности Амос Хохштейн.

Дипломат убежден, что производители ресурса должны обеспечить мировую площадку достаточным предложением. В области природного газа страны по-прежнему сильно зависят от топлива, пояснил Хохштейн во время выступления на Международном энергетическом форуме.

«Думаю, что обеспечить это - ответственность не только США и мирового сообщества… но и поставщиков», — подчеркнул представитель Госдепа.

Энергетический кризис охватил не только Европу, но и другие страны Запада. Политолог Максим Жаров уверен, что этот период поменяет власть во многих государствах.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Госдеп США: производители газа должны обеспечить мировую площадку достаточным предложением
сша газ госдеп хохштейн
Комментировать