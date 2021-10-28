Госдеп США: производители газа должны обеспечить мировую площадку достаточным предложением

Вашингтон, 28 октября. Ответственность поставщиков газа в период кризиса увеличивается. Их обязанностью является соответствие глобальному спросу, заявил представитель Госдепа США по энергобезопасности Амос Хохштейн.

Дипломат убежден, что производители ресурса должны обеспечить мировую площадку достаточным предложением. В области природного газа страны по-прежнему сильно зависят от топлива, пояснил Хохштейн во время выступления на Международном энергетическом форуме.

«Думаю, что обеспечить это - ответственность не только США и мирового сообщества… но и поставщиков», — подчеркнул представитель Госдепа.

Энергетический кризис охватил не только Европу, но и другие страны Запада. Политолог Максим Жаров уверен, что этот период поменяет власть во многих государствах.