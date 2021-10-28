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Sohu: полет бомбардировщиков Ту-160 над Норвежским морем стал ответом РФ на выпады НАТО
Армия
Sohu: полет бомбардировщиков Ту-160 над Норвежским морем стал ответом РФ на выпады НАТО
avia.pro

Пекин, 28 октября. Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160 в ответ на многочисленные угрозы со стороны НАТО. Об этом сообщили эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики отмечают, что к настоящему моменту отношения России и НАТО достигли наихудшего уровня с момента окончания холодной войны. Так, 18 октября 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября российская сторона приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, а также прекращает работу ее информбюро. Данное решение было принято в ответ на действия Североатлантического альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при НАТО, передает «ПолитРоссия».

Позднее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен «продемонстрировать России готовность применить ядерное оружие в случае необходимости». По ее словам, Москва якобы «несет угрозу» для партнеров НАТО в странах Балтии и Черноморском регионе.

Реакция России на агрессивные выпады НАТО не заставила себя долго ждать. Минобороны РФ подняло в воздух два российских стратегических ракетоносца Ту-160, которые выполнили восьмичасовой полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей.

«Россия подняла в воздух бомбардировщики, чтобы показать свою силу и заставить НАТО замолчать», — говорится в публикации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает концентрировать военные силы у российских границ. По его словам, воинственные заявления европейских политиков и переброска войск Альянса к границам России свидетельствуют о нежелании Запада вести равноправный диалог с Москвой, передает «Царьград».

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россия нато ту-160
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