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Леонков назвал дроны Bayraktar легкой мишенью для большинства систем ПВО
Армия
Леонков назвал дроны Bayraktar легкой мишенью для большинства систем ПВО
Prt Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 28 октября. Использованные Вооруженными силами Украины против донбасского ополчения беспилотники Bayraktar уязвимы для большинства систем ПВО, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили факт первого боевого применения БПЛА Bayraktar TB2 в Донбассе и сообщили об успешном уничтожении артиллерийского орудия бойцов Народной милиции ДНР. Турецкие беспилотники оснащаются четырьмя ракетами класса «воздух — поверхность» и могут поражать различные цели на удалении до восьми километров. Однако сами БПЛА являются легкими мишенями для комплексов противовоздушной обороны, рассказал аналитик в интервью изданию iReactor.

«В Нагорном Карабахе тоже использовались "Байрактары". Они в течение двух недель прекратили свое существование. Устаревшие ПВО уничтожили беспилотники, дававшие указания артиллерийским ракетным комплексам», — рассказал Леонков.

Собеседник iReactor назвал условие успешной борьбы с дронами турецкого производства. Их можно легко сбивать даже «отсталыми комплексами ПВО» при наличии достаточного количества таких систем вооружений, запаса боеприпасов и обученных специалистов, резюмировал Леонков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия проверит всю информацию об использовании ВСУ дронов Bayraktar в Донбассе. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова предупредила о деградации ситуации в зоне внутриукраинского конфликта из-за провокационных действий Киева, об этом информировал «Царьград».

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пво леонков bayraktar
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