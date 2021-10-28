Леонков назвал дроны Bayraktar легкой мишенью для большинства систем ПВО

Москва, 28 октября. Использованные Вооруженными силами Украины против донбасского ополчения беспилотники Bayraktar уязвимы для большинства систем ПВО, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили факт первого боевого применения БПЛА Bayraktar TB2 в Донбассе и сообщили об успешном уничтожении артиллерийского орудия бойцов Народной милиции ДНР. Турецкие беспилотники оснащаются четырьмя ракетами класса «воздух — поверхность» и могут поражать различные цели на удалении до восьми километров. Однако сами БПЛА являются легкими мишенями для комплексов противовоздушной обороны, рассказал аналитик в интервью изданию iReactor.

«В Нагорном Карабахе тоже использовались "Байрактары". Они в течение двух недель прекратили свое существование. Устаревшие ПВО уничтожили беспилотники, дававшие указания артиллерийским ракетным комплексам», — рассказал Леонков.

Собеседник iReactor назвал условие успешной борьбы с дронами турецкого производства. Их можно легко сбивать даже «отсталыми комплексами ПВО» при наличии достаточного количества таких систем вооружений, запаса боеприпасов и обученных специалистов, резюмировал Леонков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия проверит всю информацию об использовании ВСУ дронов Bayraktar в Донбассе. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова предупредила о деградации ситуации в зоне внутриукраинского конфликта из-за провокационных действий Киева, об этом информировал «Царьград».