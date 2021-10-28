Газета «Культура» представила рейтинг лучших фильмов о художниках

Москва, 28 октября. Биографии знаменитых художников нередко становились вдохновением для кинематографистов. Составлен список самых интересных кинокартин, рассказывающих об известных живописцах.

Рейтинг фильмов о художниках, которые не оставят зрителей равнодушными, представила газета «Культура». В топ-5 попала лента «Пиросмани» 1969 года, посвященная грузинскому художнику-примитивисту Нико Пиросмани, который не был признан при жизни. Кинокартина рассказывает, как живописец искал себя, страдал от неразделенной любви и одиночества, а также о его смерти.

В список вошел фильм 2014 года «Большие глаза» режиссера Тима Бертона. Он повествует об американской художнице Маргарет Кин, прославившейся благодаря изображению женщин и детей с огромными глазами. Однако муж Кин долгое время выдавал ее работы за свои.

Топ разбавляет анимационный фильм 2017 года «Ван Гог. С любовью, Винсент». Над проектом, который полностью нарисован масляными красками, трудились около сотни художников. Фильм, посвященный последним дня жизни и смерти Винсента Ван Гога, отнял у создателей почти семь лет.

Кадр из фильма «Ван Гог С любовью Винсент» /

Еще одна лента из рейтинга — «Дикарь» 2017 года. Основой для ее сюжета стала история французского импрессиониста Поля Гогена, воплощенного на экране Венсаном Касселем. Зрители фильма смогут узнать о творческом и личностном кризисе художника.

Последним в список включили сериал 2018 года «Гений: Пикассо». Второй сезон проекта, снятого в жанре документальной драмы, повествует о Пабло Пикассо. Благодаря сериалу можно узнать о главных событиях из жизни испанского художника.

Ранее был составлен рейтинг лучших свежих фильмов ужасов. В него вошли семь хорроров, способных держать зрителя в напряжении.