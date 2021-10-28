Режиссер Бутусов раскритиковал назначение Хабенского на пост худрука МХТ Чехова

Москва, 28 октября. Главный режиссер столичного Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов отреагировал на назначение популярного актера Константина Хабенского художественным руководителем МХТ имени Чехова. По его словам, это стратегически неверное решение.

Театром должен руководить человек, у которого есть понимание этой работы. Он должен быть и художником, и организатором, и стратегом, а также уметь ставить спектакли, заметил Бутусов.

«Эта тенденция — назначать руководителями театров успешных актеров, она мне кажется ошибочной», — поделился режиссер с «МК».

По мнению режиссера, то, что происходит в театрах, разрушает достижения культуры, пишет «Газета.Ru». Бутусов и Хабенский давно знакомы. В начале своей карьеры актер играл в петербургском Театре им. Ленсовета в постановках, которые ставил режиссер, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее стало известно, что новым гендиректором МХАТ им. Горького назначили театрального деятеля Владимира Кехмана. Актриса Мария Аронова положительно отозвалась о таких переменах.