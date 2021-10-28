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Бойцы Южного округа Росгвардии прошли испытание на право ношения крапового берета
Армия
Бойцы Южного округа Росгвардии прошли испытание на право ношения крапового берета
Пресс-служба Росгвардии

Ростов-на-Дону, 28 октября. Военнослужащие Южного округа Росгвардии прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета — почетного символа спецназа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что десять самых стойких и выносливых росгвардейцев удостоились головного убора крапового цвета, а также поздравлений от командующего Южным округом Росгвардии генерал-лейтенанта Игоря Турченюка и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Сегодня мы стали свидетелями отваги, мужества, чести военнослужащих, которых по праву можно назвать элитой спецназа. Обращаясь к тем, у кого сейчас не получилось пополнить ряды крапового братства, хочу сказать, что не нужно расстраиваться. Главное — всегда должны быть воля и стремление к намеченной цели», — подчеркнут Турченюк в ходе торжественной церемонии.

Известно, что после предварительного этапа в финал вышли 43 бойца и только десять в итоге получили право ношения крапового берета.

Ранее подразделения Северо-Западного округа Росгвардии блестяще отработали поиск и уничтожение бандформирований в ходе тактико-специальных учений в Архангельской области.

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