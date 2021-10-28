Ученый Колганов о прогнозе роста добычи нефти в Башкирии: «Происходит восстановление экономики»

С ростом уровня вакцинации населения все активнее будет проходить восстановление мировой экономики. Об этом в беседе с ФАН рассказал ведущий научный сотрудник МГУ экономист Андрей Колганов.

Эксперт прокомментировал новость о том, что власти Башкирии прогнозируют рост добычи нефти и газа на 10% в ближайшие три года.

«Сейчас мировая экономика находится в восстановительной фазе. Это определяет рост спроса на топливно-энергетические ресурсы. Вполне возможно, что прогноз властей Башкирии точен, если исходить из общих экономических соображений», — сказал экономист.

Андрей Колганов также отметил, что одним из ключевых факторов в возвращении мира в привычный ритм выступает вакцинация от коронавируса.

«Мировая экономика постепенно восстанавливается после пандемии. Несмотря на то, что новые волны сейчас встречаются, с ростом уровня вакцинации существующие ограничения отпадут. Будет происходить восстановление экономики. Быстрее всех восстанавливается экономика Китая, где высокий уровень вакцинации населения и строгие ограничительные меры. Он генерирует основной спрос. В остальных странах тоже начинается процесс восстановления. Они также предъявляют дополнительный спрос на топливно-сырьевые ресурсы», — пояснил собеседник ФАН.

Из личного архива Андрея Колганова /

В завершение он добавил, что такое восстановление не будет носить взрывной характер, так что недостатка топлива в мире возникнуть не должно.

«Дефицита не возникнет, потому что основные нефтедобывающие страны в состоянии получить достаточно сырья. После тех вынужденных ограничений, которые вводились в 2020 году, у них есть резервы расширения добычи, поэтому серьезного дефицита я не ожидаю», — подытожил эксперт.

Ранее аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали ФАН о ситуации на рынке нефти. По мнению экспертов, цена на черное золото может достигнуть отметки 100 долларов за баррель.