Депутат Милонов о заявлении экспертов ООН: им претит само упоминание об успехах России в ЦАР

Информационная кампания СМИ-иноагентов по распространению заявления экспертной группы ООН свидетельствует о том, что российские инструкторы блестяще выполняют поставленные перед ними задачи в ЦАР, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) опубликовало сообщение, в котором бездоказательно обвинило отечественных специалистов в запугивании жителей Центральноафриканской Республики. Новость сразу подхватили как ангажированные зарубежные агентства, так и российские антиправительственные медиаресурсы.

«Очень хорошо, что российские СМИ-иноагенты начали публиковать подобные материалы, мы смогли увидеть кто действует по указанию западных партнеров в информационном плане, потому что настоящие агенты влияния — это те, кто сейчас стал повторять ересь экспертной группы ООН. Успех российских военных экспертов в ЦАР очевиден, они блестяще справляются с поставленными задачами. Тут можно вспомнить провал США в Афганистане, когда Вашингтон, даже путем огромных финансовых вливаний, не смог навести порядок, а совсем небольшая группа отечественных специалистов помогла местным властям стабилизировать ситуацию и зачистить страну от боевиков. Вот это самое "подлое", как считает коллективный Запад, что мы могли сделать», — считает Милонов.

По словам собеседника ФАН, и в Центральноафриканской Республике, и в других государствах Черного континента видят, что россияне способны не только обучать рядовых бойцов, но и выстраивать систему военного ведомства, что называется, «под ключ». А повышение уровня боевого потенциала стран материка может вызывать раздражение у бывших колониальных держав.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Первой начала выступать Франция, которая почему-то вдруг вспомнила, что она обладает какими-то правами в регионе. Это, конечно, смешно выглядит и, естественно, что Париж в данной ситуации поддержали другие, возможно какие-то бизнес-элиты, имеющие влияние на отдельных сотрудников ООН. Поэтому вся белиберда о якобы имевших место преступлениях — глупости. Тут хочется сказать, что мы все правильно делаем, раз наши противники начали действовать через такие механизмы, как Организация Объединенных Наций», — продолжил Милонов.

Народный избранник уверен, что, по мнению европейских и западных элит, Россия должна была провалиться в ЦАР, однако произошло диаметрально противоположное. Это спровоцировало активную информационную кампанию по дискредитации как отечественных специалистов, так и властей республики, защищающих союзников от нападок ангажированных СМИ.

«Им претит само упоминание об успехах России и ее людях. А мы их вон как огорчили. О наших инструкторах надо говорить, ведь это совершенно новая история во взаимоотношениях России и целого континента. Сейчас они увидят, кто является надежным партнером», — отметил депутат.

При этом, как считает собеседник ФАН, вместо качественного анализа экспертная группа организации ссылалась на старый доклад, сфабрикованный из слухов в социальных сетях, показаний анонимных источников и материалов СМИ, заблокированных в ЦАР за распространение дезинформации и антиправительственную деятельность. Никто из представителей ООН не обращался к местным властям с запросами о текущем положении дел и не посещал республику для фактического изучения ситуации на месте.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Следует напомнить, что общественные организации, гражданские объединения, жители и высокопоставленные политики африканского государства неоднократно выступали с опровержением указанного документа. Тем не менее это не помешало сотрудникам УВКПЧ составить заявления, основываясь исключительно на ранее разоблаченном документе.

«Возвращаясь к нашим СМИ-ионогенам. Тут все предельно понятно: они работают в интересах Запада и пытаются вытолкнуть Россию из региона через распространение недостоверных сведений, ссылаясь на заявления экспертов ООН, которые, к слову, в Африке то никогда не бывали. И где там у "Новой газеты" или "Дождя" аналитики и расследователи? Они проверяли данные? Вопрос риторический. Там нет знающих людей, им дали методичку, они ее и перепечатывают», — заключил парламентарий.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов выразил сожаление в связи с публикацией заявления специалистов международной организации об отечественных инструкторах. По его мнению, в отношении СОБМ запущена очередная провокация. Известный политический аналитик Роман Романов уверен, что эксперты ООН пытаются лоббировать интересы европейских и западных элит.