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Шубская опубликовала фото с одетыми в хоккейную форму сыновьями от Овечкина

  /   Обновлено: 28 октября 2021 19:53
Шоу-бизнес
Шубская опубликовала фото с одетыми в хоккейную форму сыновьями от Овечкина
instagram.com  /  @nastyashubskaya

Москва, 28 октября. Супруга хоккеиста Александра Овечкина, модель Анастасия Шубская поделилась новым снимком с их сыновьями. Она показала мальчиков, одетых в хоккейную форму.

Шубская опубликовала фото с сыновьями от Овечкина в Instagram Stories. На фото дети позируют в красных хоккейных свитерах команды «Вашингтон Кэпиталз», за которую играет их отец. На плече старшего мальчика можно заметить цифру восемь. Именно под этим номером российский игрок выступает за свой клуб в НХЛ.

Шубская опубликовала фото с одетыми в хоккейную форму сыновьями от Овечкина
Prt Scr instagram.com / @nastyashubskaya

Супруга Овечкина показала не только фото, но и короткое видео, снятое на трибуне во время хоккейного матча. Можно предположить, что Шубская привела детей поболеть за отца. На видео модель держит на коленях маленького ребенка, на которого надели не только свитер, но и красную шапочку с логотипом «Вашингтон Кэпиталз».

Александр Овечкин и Анастасия Шубская зарегистрировали брак летом 2016 года, но пышную свадьбу устроили почти через год после этого. В августе 2018 года на свет появился старший сын знаменитой пары Сергей, которого назвали в честь старшего брата хоккеиста. В мае 2020 года у супругов родился второй сын, которому дали имя Илья.

Мать Шубской Вера Глаголева не застала рождения сыновей дочери от Овечкина. Актриса скончалась 16 августа 2017 года после безуспешной борьбы с раком желудка. Недавно дочери Глаголевой показали, как выглядит могила артистки через четыре года после ее смерти.

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