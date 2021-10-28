Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 20:11
20:09
Весь мир
В Ливане утвердили новую дату выборов в парламент
20:04
Происшествия
Иркутский чиновник стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
20:02
Общество
Систему QR-кодов могут ввести в Подмосковье после завершения нерабочей недели
20:00
Общество
Депутат Шолохов выступил за введение цензуры на телевидении
19:57
Весь мир
Депутат Милонов о заявлении экспертов ООН: им претит само упоминание об успехах России в ЦАР
19:54
Происшествия
Пассажиров рейса Москва — Сочи обыскали из-за пропавшего пледа
19:53
Шоу-бизнес
Шубская опубликовала фото с одетыми в хоккейную форму сыновьями от Овечкина
19:49
Армия
Читатели Daily Express: Запад подстрекает Украину к полномасштабной войне в Донбассе
19:47
Политика
Военный политолог Перенджиев: «ОБСЕ стало скрытным союзником Украины»
19:45
Происшествия
Водитель Range Rover получил 5,5 года колонии за сбитую пенсионерку в Новосибирске
Все новости

Читатели Daily Express: Запад подстрекает Украину к полномасштабной войне в Донбассе
Армия
Читатели Daily Express: Запад подстрекает Украину к полномасштабной войне в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Лондон, 28 октября. Западные страны делают все возможное, чтобы спровоцировать Киев на возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе. К такому выводу пришли читатели британского издания Daily Express.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Британский таблоид Daily Express посвятил статью данному инциденту, которая вызвала бурную дискуссию со стороны читателей. Британцы выразили уверенность, что за очередной провокацией ВСУ в Донбассе стоит западная разведка.

«Украина пытается нагнетать напряженность в регионе, но за этим стоит западная разведка», — пишет HarrisTweed.

Многие читатели призвали Киев прекратить провокации в Донбассе, отметив, что Украина уже давно пытается втянуть Запад и НАТО в гражданский конфликт на юго-востоке страны.

«Украине нужно сидеть спокойно и не отсвечивать. Меньше всего нам нужно, чтобы Украина пыталась втянуть Запад и НАТО в войну. Украина — коррумпированное несостоявшееся государство, которое практически не функционирует», — считает NeilSays.

Напомним, 28 октября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские силовики захватили село Старомарьевка, которое находится на юге ДНР. По его словам, действия украинской стороны являются грубым нарушением Минских соглашений и Женевской конвенции, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Читатели Daily Express: Запад подстрекает Украину к полномасштабной войне в Донбассе
украина Киев донбасс запад
Комментировать