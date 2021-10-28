Лондон, 28 октября. Западные страны делают все возможное, чтобы спровоцировать Киев на возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе. К такому выводу пришли читатели британского издания Daily Express.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Британский таблоид Daily Express посвятил статью данному инциденту, которая вызвала бурную дискуссию со стороны читателей. Британцы выразили уверенность, что за очередной провокацией ВСУ в Донбассе стоит западная разведка.

«Украина пытается нагнетать напряженность в регионе, но за этим стоит западная разведка», — пишет HarrisTweed.

Многие читатели призвали Киев прекратить провокации в Донбассе, отметив, что Украина уже давно пытается втянуть Запад и НАТО в гражданский конфликт на юго-востоке страны.

«Украине нужно сидеть спокойно и не отсвечивать. Меньше всего нам нужно, чтобы Украина пыталась втянуть Запад и НАТО в войну. Украина — коррумпированное несостоявшееся государство, которое практически не функционирует», — считает NeilSays.

Напомним, 28 октября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские силовики захватили село Старомарьевка, которое находится на юге ДНР. По его словам, действия украинской стороны являются грубым нарушением Минских соглашений и Женевской конвенции, передает «Царьград».