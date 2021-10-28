Незрячий житель Тбилиси тренирует собак-поводырей

Стас Цибульский родился с нарушениями зрения. Несмотря на свой недуг, мужчина ведет активную жизнь: играет на фортепиано и пишет стихи, а также занимается воспитанием собак, которые помогают незрячим и слабовидящим людям выходить на улицу и успешно избегать препятствия.

Найти подходящую собаку-поводыря непросто, поэтому Стас решил открыть собственный центр подготовки животных для этой редкой работы.

«Вообще, выбор собак, то есть первое тестирование, начинается в возрасте шести недель. Первое это то, что по породе это должен быть либо лабрадор, либо немецкая овчарка, но больше используют лабрадоров, так как овчарки очень быстро привыкают к человеку, поэтому переход собаки от тренера к новому хозяину бывает проблематичным», — рассказал мужчина.

В Закавказье почти не развита система сопровождения незрячих людей собаками-поводырями, поэтому проект Стаса стал первым в своем роде. Пока что в организации работает лишь один четвероногий помощник — лабрадор по кличке Макс.

«Изначально мой проект был рассчитан только на обучение собак-поводырей, но уже в процессе мы решили освоить второе достаточно перспективное и актуальное направление — «доготерапию», — отметил создатель центра.

«Доготерапия» — вид реабилитационных практик, которые помогают детям и взрослым с расстройствами психики и эмоциональными проблемами. Вместе с Натией Мачаблишвили дети занимаются с лабрадором Максом, и это положительно сказывается на их психоэмоциональном состоянии.

«Собака дает ребенку мотивацию в сфере моторики и помогает в установлении коммуникации. Особенно, если у ребенка депрессия, тревожность и так далее, собака помогает ему самореализоваться и быть в эмоциональной связке с животным, мотивирует пациента двигаться и общаться», — рассказала Натия.

Проект Стаса Цибульского реализован на средства от гранта и пожертвования. Весной мужчина планирует организовать конкурс и принять в организацию еще несколько собак.