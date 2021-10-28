Американские журналисты сняли на видео рукопожатие Байдена и человека-невидимки

Вашингтон, 28 октября. Поведение президента США Джо Байдена во время публичного выступления ошарашило американских журналистов. Глава Белого дома попытался пожать руку «человеку-невидимке». Представители СМИ запечатлели его странный жест на видео.

В ролике можно заметить, как Байден после официальной речи поворачивается спиной к присутствующим и совершает движение, напоминающее рукопожатие. Президент будто поздоровался с кем-то, но перед ним в тот момент никого не было. После этого американский лидер с озадаченным взглядом спустился с трибуны.

Попавшие на камеры журналистов кадры распространились по Сети. Инцидент снова спровоцировал слухи о проблемах со здоровьем у Байдена. Интернет-пользователи призвали общественность обратить внимание на слишком частые случаи, когда президент Соединенных Штатов попадает в неловкую ситуацию.

Одним из последних таких конфузов стала ошибка Байдена во время выступления в штате Иллинойс. Американский лидер в обращении к главе Чикаго Лори Лайтфут назвал ее «мистером». Видео с инцидентом было опубликовано в Twitter.

wikipedia.org / MacLean Center / CC BY 3.0

С момента вступления в должность президента Байден много раз становился героем вирусных роликов. В том числе, пользователи Сети распространили кадры падения главы государства на лестнице самолета.