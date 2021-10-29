Турция может захватить новый курдский город на севере Сирии

Конгрессмены США призывают Байдена не продавать Турции самолеты F-16, Анкара может приобрести российские истребители вместо американских, Турецкие власти объявили о поимке 15 агентов «Моссада», К марту турецкая валюта может упасть до 11 лир за доллар, — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Анкара готовится к операции на севере Сирии

Турецкие СМИ сообщают о подготовке вооруженных сил страны к возможной операции по захвату населенного курдами сирийского города Айн эль-Араб (Кобани).

С начала недели в социальных сетях и иностранных СМИ появляется информация о переброске турецкой военной техники и сотен военнослужащих к границе Сирии. Сообщается, что вооруженные формирования переведены в полную боевую готовность по распоряжению из Анкары.

РИА Новости со ссылкой на источники в сирийской оппозиции утверждает, что операции Турции предполагаются в районе провинции Идлиб, в некоторых поселениях близ городов Мареа и Аазаз (север Алеппо) рядом с военным аэродромом Миниг в районе города Манбидж, а также на границах Эль-Камышлы и Хасаки.

Турецкие новостные источники пишут о военном контингенте в 35 000 человек. Анкара планирует взять под контроль две трети 910-километровой границы турецко-сирийской границы. Главной целью этой операции является населенный пункт Айн эль-Араб Кобани, благодаря которому турки смогут объединить контролируемые ею районы к востоку и западу от реки Евфрат. Об этом пишет издание Sol Haber со ссылкой на высокопоставленные турецкие источники.

Завершился судебный процесс над подозреваемыми в протестах в парке Гези

Турецкий суд приговорил 15 обвиняемых за участие в массовых антиправительственных демонстрациях 2013 года, известных как протесты в Гези, в общей сложности к 93 годам и 10 месяцам тюрьмы.

Выступления в парке стамбульского района Бейолу начались 31 мая против планов правительства по его сносу. Небольшая сидячая забастовка быстро переросла в массовые протесты в 79 из 81 провинции Турции, в результате чего около четырех миллионов человек вышли на улицы по всей стране.

Демонстрации продолжались несколько месяцев, в результате жестких мер турецких правоохранителей и инцидентов, связанных с протестами, погибло около 11 человек.

Основное дело против активистов было возбуждено в Стамбуле, и подсудимыми стали видные правозащитники, деятели гражданского общества, юристы, журналисты и актеры, в том числе журналист Джан Дюндар, актер Мехмет Али Алабора и бизнесмен Осман Кавала.

Турецкие беспилотники дестабилизируют ситуацию на Украине

Как заявил в среду, 27 октября, журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2, используемые в зоне конфликта на Украине, способствовали дестабилизации в регионе.

«Мы видим, что как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации», — сказал он.

Несмотря на то, что полеты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями, Генштаб вооруженных сил Украины 26 октября заявил о применении ударного беспилотника турецкого производства Bayraktar в Донбассе. Согласно утверждениям ВСУ, управляемая бомба уничтожила пушку противника.

Турция и Азербайджан стремятся объединить тюркский мир торговым коридором через Армению

На этой неделе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нанес третий визит в Азербайджан после прошлогодней войны в Карабахе. Во время прошлого посещения в июне Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Шушинскую декларацию, в которой предусматривалось расширение политических, экономических и оборонных связей между странами.

На встрече Алиев пообещал, что Турция и Азербайджан предпримут все необходимые шаги для реализации Зангезурского коридора, который соединяет Азербайджан с его анклавом Нахчыван через территорию Армении.

Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Турции во вторник, 26 октября, заявил, что Зангезурский коридор соединит весь тюркский мир.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Sayın @azpresident tarafından davet edildiği Füzuli’ye ulaştı.



Cumhurbaşkanımız, Sayın Aliyev ile birlikte Füzuli Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni’ni gerçekleştirdi. pic.twitter.com/psDMcdKQpO — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 26, 2021

Турция начала процесс закупки новых истребителей у США

Анкара запустила «технические работы» по приобретению американских самолетов F-16 у Вашингтона. Об этом в субботу заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты предложили продать Турции модернизированные F-16, чтобы компенсировать ее инвестиции в программу создания истребителей-невидимок F-35, из которой Анкара была исключена после покупки у Российской Федерации ЗРК С-400 в 2019 году.

Конгрессмены США призывают Байдена не продавать Турции самолеты F-16

Одиннадцать депутатов призвали президента Джо Байдена отклонить запрос Турции на приобретение американских истребителей. Среди них были как демократы, так и республиканцы.

Члены Палаты представителей выразили «глубокую озабоченность» информацией о том, что Турция может закупить 40 F-16 и 80 комплектов для модернизации F-16, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное 25 октября в Белый дом.

Анкара может приобрести российские истребители вместо американских

Глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил турецкому телеканалу NTV, что страна при необходимости будет готова купить самолеты Су-35 и Су-57 у России, если США блокируют продажу F-16.

Эти же слова подтвердил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя возможный отказ на продажу истребителей со стороны Конгресса США.

«Мы никогда не останемся без альтернативы. Как это было с системами ПВО С-400, мы можем обратиться к российскому производству», — заявил он.

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye F-35 yanıtı: ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girerhttps://t.co/K3dsOJ3JDv pic.twitter.com/AslLWZJeY1 — soL Haber (@solhaberportali) October 28, 2021

К марту турецкая валюта может упасть до 11 лир за доллар

Аналитики банковского концерна Германии Commerzbank спрогнозировали падение турецкой валюты рекордно низкого уровня в отношении доллара США.

Аналитики пришли к такому мнению, поскольку центральный банк Турции планирует дальнейшее снижение процентных ставок.

«Этот опасный эксперимент денежно-кредитной политики может обернуться Турции ценой в 11 лир за доллар», — уверены специалисты Commerzbank.

Стоит отметить, что 25 октября национальная валюта достигла рекордного минимума в 9,85 лиры за доллар, увеличив потери в этом году почти до 25%. Сейчас турецкая лира торгуется на уровне 9,63 за доллар.

Несмотря на ускорение инфляции, которая составляет почти 20%, Центральный банк Турции снизил базовую процентную ставку на 3 процентных пункта до 16% за последние два месяца. Что, по мнению экспертов, ставит под угрозу турецкую экономику и местную валюту.

Commerzbank'ın Mart 2022 için dolar kuru tahmini: 11 lirahttps://t.co/7M0h9rLyrz pic.twitter.com/T2y0N2CaBb — soL Haber (@solhaberportali) October 27, 2021

Турция договорилась с Южной Кореей о приобретении двигателей для танков Altay

Турция подписала соглашение с двумя компаниями из Южной Кореи о поставках двигателей и трансмиссионных механизмов для турецкого боевого танка Altay, сообщил в понедельник веб-сайт Defense News.

Южнокорейские производители Doosan и S&T Dynamics названы поставщиками в сделке, подписанной 22 октября во время встречи между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и корейским коллегой, отвечающим за управление программы оборонных закупок.

Турецкий парламент продлил размещение войск в Ираке и Сирии

Во вторник, 26 октября, депутаты Турции приняли закон о продлении мандата турецких вооруженных сил на проведение трансграничных операций в Ираке и Сирии еще на два года.

Законопроект получил одобрение правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), ее партнера по коалиции — крайне правой «Партии националистического движения» (ПНД) и оппозиционной правоцентристской партией «Хорошая партия». В то же время основной противник ПСР «Республиканская народная партия» (РНП) и курдская «Народная демократическая партия» (НДП) проголосовали против этого закона.

С 1950 года турецкий парламент 76 раз выдавал разрешение на размещение войск за границей. Вооруженные силы Турции направляли военнослужащих в несколькие страны, включая Корею, Кипр, Палестину, Сомали, Боснию и Герцеговину, Афганистан, Ирак, Сирию, Ливию и Азербайджан.

Турецкие власти объявили о поимке 15 агентов «Моссада»

СМИ Турции обнародовали информацию о том, что в начале октября правоохранители задержали 15 человек, которые якобы шпионили в пользу израильской разведки «Моссад».

Власти страны провели рейды в четырех провинциях, арестовав «предполагаемых шпионов» арабского происхождения, которые содержали пять ячеек по три человека в каждой, говорится в сообщениях СМИ. Наблюдение и расследование длилось более года, а в задержании участвовали около 200 офицеров разведки.

Подозреваемые занимались сбором информации о том, какую помощь палестинцам оказывает турецкое правительство и муниципалитеты. Кроме того, шпионы налаживали связи с иностранными студентами, которые впоследствии могли бы работать в оборонной промышленности Турции.

Yakalanan 15 Mossad ajanı yapılan sorgular sonunda hedeflerini itiraf etmeye başladılar.



????https://t.co/Onjt3ScQFF pic.twitter.com/bTo0S8MXY4 — Haber365 (@haber365) October 27, 2021

Турция считает военное соглашение между Францией и Грецией вредным для НАТО

Министр обороны Турции Хулуси Акар раскритиковал военные связи Франции и Греции. По его мнению, подобное сближение двух стран наносит ущерб «двусторонним отношениям и подрывает доверие» среди членов Североатлантического альянса.

Париж и Афины недавно заключили новое соглашение об обороне, в соответствии с которым они могут прийти друг другу на помощь в случае угрозы со стороны внешнего агрессора.

Турция считает, что это соглашение направлено против нее. Особенно если учесть тот факт, что Анкара и Афины в последние годы общаются на повышенных тонах из-за спорных территорий в Восточном Средиземноморье. После того как стороны оказались на грани вооруженного конфликта, ситуацию удалось разрешить, начав консультации. Кризис получилось избежать, однако до сих пор прийти к кому-то решению данного вопроса не удалось.

Турцию включили в список стран, подлежащих контролю в финансировании терроризма

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) добавила Анкару в «серый список» стран, которые нуждаются в усиленном контроле в связи с подозрениями в финансировании терроризма и отмывании денег, полученных преступным путем.

Глава ФАТФ Маркус Плейер заявил журналистам на пресс-конференции, что контроль Турции над финансовыми операциями по-прежнему вызывает «серьезные проблемы». По его словам, турецкое правительство взяло на себя обязательство бороться с подобными преступлениями, но не выполняет их.

Включение Анкары в «серый список» может стоить и без того находящейся в тяжелом положении экономике страны до 3% ее валового внутреннего продукта, это примерно 23 миллиарда долларов, согласно исследованию МВФ.

В отчете за 2019 год ФАТФ потребовала от Турции больше усилий для замораживания активов, связанных с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Depo Photos / John Wreford / Keystone Press Agency

Турецкая ЧВК SADAT привлекает все больше внимания за рубежом

Согласно французскому агентству AFP, частная военная компания SADAT действует как «посредник между Анкарой и сирийскими прокси-боевиками», чем привлекает к себе пристальное внимание. Также утверждается, что безопасность аэропорта Кабула в Афганистане планировалось передать сотрудникам ЧВК SADAT. Такое мнение агентство высказало со ссылкой на высокопоставленного военного офицера США Мэтта Пауэрса.

Кроме того, в статье говорится о том, что у SADAT идеологически схожие и очень переплетенные отношения с правительством Эрдогана.

Турецкая частная военная компания была основана бывшим бригадным генералом Аднаном Танриверди, которого исключили из армии в 1996 году в рамках чистки исламистов в рядах вооруженных сил Турции.

До недавнего времени Танриверди служил советником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако ему пришлось уйти в отставку в январе прошлого года после того, как он сказал, что цель организаций, которые он возглавляет, заключается в подготовке пути к приходу Махди (религиозная фигура, которая спасет человечество перед концом света).

Между тем в письменном интервью для AFP сын Танриверди заявил, что утверждения о том, что SADAT — это организация, нанимающая сирийских боевиков, являются «дезинформацией».

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.