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Иран намерен вернуться к переговорам о возрождении СВПД до начала зимы
Весь мир
Иран намерен вернуться к переговорам о возрождении СВПД до начала зимы
flickr.com  /  UN Geneva / CC BY-NC-ND 2.0

Замглавы МИД Ирана Али Багери сообщил, что Тегеран рассчитывает вернуться к переговорам с США о возобновлении «ядерной сделки» до конца ноября 2021 года.

Соответствующее заявление дипломат опубликовал на личной странице в соцсети Twitter после встречи с Энрике Мора, заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы Европейского союза.

Багери сообщил, что у него «состоялся очень серьезный и конструктивный диалог» с европейским коллегой, в рамках которого они обсудили условия, гарантирующие успех предстоящему дипломатическому процессу.

«Мы согласны начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена в течение следующей недели», — отметил заместитель главы иранского МИД.

Путь к возрождению сделки

Принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предполагал ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций западными странами. Тем не менее после прихода к власти в США президента Дональда Трампа страна в одностороннем порядке вышла из соглашения и ввела новые ограничения, призванные ослабить экономику Исламской Республики.

История ядерной сделки

После его ухода следующий американский лидер Джо Байден выразил намерение вернуться к соглашениям, что позволило начать непрямые переговоры в Вене, поддерживаемые другими участниками СВПД. Впрочем, несмотря на несколько раундов обсуждений и консультаций, прийти к конкретному результату так и не удалось.

Летом 2021 года венский процесс был временно заморожен из-за проведения выборов в Исламской Республике. Новая администрация Ирана, возглавляемая президентом Эбрахимом Раиси, взяла паузу, необходимую ей для полноценного перехода к работе и введения нового госаппарата в курс дела.

Почему Ирану важно вернуть ядерную сделку до президентских выборов
Федеральное агентство новостей /

Период затишья в венских переговорах был ознаменован рядом событий, не добавляющим Вашингтону и Тегерану взаимного доверия.

Так, например, после поставок иранского топлива в Ливан США ввели против деятелей из Исламской Республики и их партнеров новые санкции. Затем американские чиновники обвинили иранцев в нападении на базу Эт-Танф в Сирии. В то же время руководство Исламской Республики считает американцев причастными к кибератаке, временно парализовавшей работу АЗС страны.

Кроме того, на этой неделе Иран увеличил производство обогащенного до 60% урана на ядерном объекте в Натанзе, что не могло не стать причиной критики со стороны Соединенных Штатов.

Тем не менее в сентябре Тегеран назначил Али Багери Кани новым заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам, на которого возложена обязанность по участию в венском процессе.

Иран намерен вернуться к переговорам о возрождении СВПД до начала зимы
Федеральное агентство новостей /

Вряд ли можно рассчитывать, что предстоящие переговоры о возрождении СВПД будут простыми. Но ни одна из сторон пока не говорит о своих намерениях отказаться от дипломатии, что заставляет надеяться на позитивный исход данной инициативы.

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