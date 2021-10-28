Иран намерен вернуться к переговорам о возрождении СВПД до начала зимы

Замглавы МИД Ирана Али Багери сообщил, что Тегеран рассчитывает вернуться к переговорам с США о возобновлении «ядерной сделки» до конца ноября 2021 года.
Соответствующее заявление дипломат опубликовал на личной странице в соцсети Twitter после встречи с Энрике Мора, заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы Европейского союза.
had a very serious & constructive dialogue with @enriquemora_ on the essential elements for successful negotiations.— علی باقریکنی (@Bagheri_Kani) October 27, 2021
We agree to start negotiations before the end of November. Exact date would be announced in the course of the next week. https://t.co/0A7BOPZh8f
Багери сообщил, что у него «состоялся очень серьезный и конструктивный диалог» с европейским коллегой, в рамках которого они обсудили условия, гарантирующие успех предстоящему дипломатическому процессу.
«Мы согласны начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена в течение следующей недели», — отметил заместитель главы иранского МИД.
JCPOA violators, unlike Iran, far from meaningful negotiating table, Baqeri-Kani tells Press TVhttps://t.co/QXKRcCdvHS— Press TV (@PressTV) October 28, 2021
Part; 1/2 pic.twitter.com/8DpmACYnXQ
Путь к возрождению сделки
Принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предполагал ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций западными странами. Тем не менее после прихода к власти в США президента Дональда Трампа страна в одностороннем порядке вышла из соглашения и ввела новые ограничения, призванные ослабить экономику Исламской Республики.
После его ухода следующий американский лидер Джо Байден выразил намерение вернуться к соглашениям, что позволило начать непрямые переговоры в Вене, поддерживаемые другими участниками СВПД. Впрочем, несмотря на несколько раундов обсуждений и консультаций, прийти к конкретному результату так и не удалось.
Летом 2021 года венский процесс был временно заморожен из-за проведения выборов в Исламской Республике. Новая администрация Ирана, возглавляемая президентом Эбрахимом Раиси, взяла паузу, необходимую ей для полноценного перехода к работе и введения нового госаппарата в курс дела.
Период затишья в венских переговорах был ознаменован рядом событий, не добавляющим Вашингтону и Тегерану взаимного доверия.
Так, например, после поставок иранского топлива в Ливан США ввели против деятелей из Исламской Республики и их партнеров новые санкции. Затем американские чиновники обвинили иранцев в нападении на базу Эт-Танф в Сирии. В то же время руководство Исламской Республики считает американцев причастными к кибератаке, временно парализовавшей работу АЗС страны.
Кроме того, на этой неделе Иран увеличил производство обогащенного до 60% урана на ядерном объекте в Натанзе, что не могло не стать причиной критики со стороны Соединенных Штатов.
Тем не менее в сентябре Тегеран назначил Али Багери Кани новым заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам, на которого возложена обязанность по участию в венском процессе.
Вряд ли можно рассчитывать, что предстоящие переговоры о возрождении СВПД будут простыми. Но ни одна из сторон пока не говорит о своих намерениях отказаться от дипломатии, что заставляет надеяться на позитивный исход данной инициативы.
Iran’s deputy foreign minister Ali Baqeri-Kani will travel to Brussels on Thursday to continue talks with the European Union’s deputy foreign policy chief Enrique Mora based on an agreement reached in Tehran last week.https://t.co/8pLwSco3Yp— Ahed News English (@ala_alahed) October 18, 2021