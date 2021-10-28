Иран намерен вернуться к переговорам о возрождении СВПД до начала зимы

Замглавы МИД Ирана Али Багери сообщил, что Тегеран рассчитывает вернуться к переговорам с США о возобновлении «ядерной сделки» до конца ноября 2021 года.

Соответствующее заявление дипломат опубликовал на личной странице в соцсети Twitter после встречи с Энрике Мора, заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы Европейского союза.

had a very serious & constructive dialogue with @enriquemora_ on the essential elements for successful negotiations.

We agree to start negotiations before the end of November. Exact date would be announced in the course of the next week. https://t.co/0A7BOPZh8f — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 27, 2021

Багери сообщил, что у него «состоялся очень серьезный и конструктивный диалог» с европейским коллегой, в рамках которого они обсудили условия, гарантирующие успех предстоящему дипломатическому процессу.

«Мы согласны начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена в течение следующей недели», — отметил заместитель главы иранского МИД.

JCPOA violators, unlike Iran, far from meaningful negotiating table, Baqeri-Kani tells Press TVhttps://t.co/QXKRcCdvHS



Part; 1/2 pic.twitter.com/8DpmACYnXQ — Press TV (@PressTV) October 28, 2021

Путь к возрождению сделки

Принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предполагал ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций западными странами. Тем не менее после прихода к власти в США президента Дональда Трампа страна в одностороннем порядке вышла из соглашения и ввела новые ограничения, призванные ослабить экономику Исламской Республики.

После его ухода следующий американский лидер Джо Байден выразил намерение вернуться к соглашениям, что позволило начать непрямые переговоры в Вене, поддерживаемые другими участниками СВПД. Впрочем, несмотря на несколько раундов обсуждений и консультаций, прийти к конкретному результату так и не удалось.

Летом 2021 года венский процесс был временно заморожен из-за проведения выборов в Исламской Республике. Новая администрация Ирана, возглавляемая президентом Эбрахимом Раиси, взяла паузу, необходимую ей для полноценного перехода к работе и введения нового госаппарата в курс дела.

Федеральное агентство новостей /

Период затишья в венских переговорах был ознаменован рядом событий, не добавляющим Вашингтону и Тегерану взаимного доверия.

Так, например, после поставок иранского топлива в Ливан США ввели против деятелей из Исламской Республики и их партнеров новые санкции. Затем американские чиновники обвинили иранцев в нападении на базу Эт-Танф в Сирии. В то же время руководство Исламской Республики считает американцев причастными к кибератаке, временно парализовавшей работу АЗС страны.

Кроме того, на этой неделе Иран увеличил производство обогащенного до 60% урана на ядерном объекте в Натанзе, что не могло не стать причиной критики со стороны Соединенных Штатов.

Тем не менее в сентябре Тегеран назначил Али Багери Кани новым заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам, на которого возложена обязанность по участию в венском процессе.

Федеральное агентство новостей /

Вряд ли можно рассчитывать, что предстоящие переговоры о возрождении СВПД будут простыми. Но ни одна из сторон пока не говорит о своих намерениях отказаться от дипломатии, что заставляет надеяться на позитивный исход данной инициативы.