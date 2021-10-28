Захарова решительно осудила открытие в Кишиневе памятника воевавшим за нацистов румынам

Москва, 28 октября. Российская сторона решительно осуждает решение Молдавии открыть памятник в честь румынских бойцов, которые воевали за нацистскую Германию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Кишиневе открыли монумент в честь румынских солдат, воевавших за нацистов. Новый памятник появился на том месте, где раньше находился монумент в память о братстве русской и румынской армий во времена Первой мировой войны.

«Мы решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников. Он вызвал резкое неприятие в самой Молдавии, народ которой свято хранит память о подвиге советских воинов, в первую очередь, своих воинов», — заявила Мария Захарова на брифинге.

Как стало известно ранее, представитель МИД подтвердила готовность России выстраивать отношения с Великобританией. По словам Захаровой, Москва готова пойти на сотрудничество только при ответной реакции Лондона.