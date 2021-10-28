General Motors прогнозирует уменьшение дефицита микросхем к концу 2021 года

Детройт, 28 октября. Острота глобального дефицита на рынке микросхем снизится к концу 2021 года. Об этом заявила исполнительный директор General Motors Мэри Барра, пишет, ссылаясь ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Американские производители автомобилей полагают, что нехватка полупроводников на рынке будет наблюдаться и в 2023 году. Как отметил финансовый директор Ford Motor Джон Лоулер, компания ожидает уменьшения «масштабов и остроты» проблемы, но дефицит чипов будет ощущаться весь 2022-й и даже 2023 год.

По словам исполнительного директора General Motors Мэри Барра, острота глобальной нехватки микросхем к концу текущего года несколько ослабнет, но нестабильность в этой сфере останется. Из-за дефицита полупроводников финансовые результаты обеих компаний в третьем квартале ухудшились. Это, в частности, было обусловлено недостаточным количеством для удовлетворения спроса новых автомобилей у дилеров.

Дефицит полупроводников на рынке оказывает серьезное влияние на автомобилестроительную отрасль. Корпорации по всему миру вынуждены сокращать производство машин, что неизбежно влияет на их стоимость.