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В Ливане утвердили новую дату выборов в парламент

  /   Обновлено: 28 октября 2021 20:09
Весь мир
В Ливане утвердили новую дату выборов в парламент
ТАСС  /  Zuma\TASS

Бейрут, 28 октября. Национальная ассамблея Ливана подтвердила дату проведение выборов в законодательные органы власти. Об этом сообщает Al Jazeera.

Депутаты вновь проголосовали за внесение поправок в избирательный закон страны от 2017 года. Они предусматривают проведение парламентского плебисцита уже 27 марта, а не 8 мая, как планировалось ранее.

Голоса против

Парламент Ливана 19 октября уже подтверждал идею переноса голосования на эту дату. Но предложенный срок не устроил крупнейший христианский политический блок «Свободное патриотическое движение», поскольку 27 марта совпадает с Великим постом.

Против проведения досрочных выборов в этот день также выступил президент Ливана Мишель Аун, который оспорил решение депутатов и отправил законопроект на повторное голосование. Администрация ливанского лидера пояснила, что новый плебисцит за два месяца до назначенного в 2017 году срока создаст организационные проблемы.

Кроме того, досрочное голосование внесет неразбериху в избирательный процесс, поскольку перенос даты сократит сроки регистрации эмигрантов, а также помешает проголосовать молодым людям, которые к 8 мая еще только достигнут 21-летнего возраста, считающегося минимальным порогом для участия в голосовании.

Проблемы Ливана

Повторное голосование не позволило Национальной ассамблее рассмотреть целый ряд важнейших вопросов ключевой повестки, среди которых был проект, регламентирующий контроль движения капитала, и документы, касающиеся запроса во Всемирный банк за ссудой.

Страна переживает тяжелейший кризис. Правительство готовится к переговорам с Международным валютным фондом (МВФ) для получения кредита, который поможет преодолеть финансовые проблемы.

В Ливане утвердили новую дату выборов в парламент
Федеральное агентство новостей /

Нестабильность в экономики наблюдается еще со времен мирового финансового кризиса 2008 года, когда сократился приток иностранных инвестиций в страну. Спустя десять лет дефицит ливанского бюджета уже составлял 10 процентов, а у Центробанка не было ресурсов для поддержания собственной валюты.

В Ливане утвердили новую дату выборов в парламент
Федеральное агентство новостей /

Последующие ограничения спровоцировали недовольство граждан. Ситуация усугубилась взрывом в Бейрутском порту, который произошел в августе 2020 года. Выросшая социальная напряженность привела к крупным протестным акциям, за которыми последовала отставка правительства.

Первые выборы после восстания

Утвержденные на 27 марта 2022 года выборы станут первыми после народного восстания в 2019 году. Они пройдут на фоне стремительно ухудшающейся ситуации в экономики.

Это падение погрузит в бедность по меньшей мере три четверти населения. Экономический крах усугубляется энергетическим кризисом, который парализует большую часть общественной жизни.

В Ливане утвердили новую дату выборов в парламент
Федеральное агентство новостей /

Оставшегося до проведения плебисцита времени ливанскому правительству не хватит, чтобы решить имеющиеся проблемы, но может приблизить выдачу кредита Международного валютного фонда.

«Скорее всего, МВФ не даст никаких денег до парламентских выборов», — сокрушается министр экономики Ливана Амин Салам.

С этим заявлением согласны многие эксперты. Об отказе Международного валютного фонда подписывать соглашение до плебисцита также сообщает арабская пресса. Перенос прежде назначенного на 8 мая 2022 года голосования дает надежду Ливану получить финансовую помощь раньше.

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