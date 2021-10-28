Максим Шугалей указал на двойные стандарты Запада в вопросе Судана

Спор внутри Совбеза ООН и «шумиха» вокруг событий в Судане показывают, что Запад не отклоняется от политики двойных стандартов. Об этом ФАН заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

«Сегодня Совет Безопасности ООН определил общее отношение к ситуации в Судане. В итоговом заявлении участники выразили "глубокую озабоченность" происходящим», — напомнил он.

Социолог отметил, что предыдущие две встречи, которые состоялись в течение одних суток, не принесли результата из-за расхождений сторон во мнении.

«Представители коллективного Запада, созвавшие экстренное заседание, настаивали на том, чтобы ООН осудила переход власти к военным. Однако российская сторона призывала коллег не вмешиваться и позволить суданскому народу, который на протяжении нескольких недель призывал к отставке правительства Абдаллы Хамдока, самому решать», — заявил Шугалей.

Результатом обсуждений стала более мягкая формулировка — «озабоченность», добавил глава ФЗНЦ.

«Тем не менее спор внутри Совбеза в частности и шумиха вокруг произошедшего в Судане в целом показывают, что Запад ни на шаг не отклоняется от политики двойных стандартов, которой придерживается уже очень давно», — отметил руководитель фонда.

Он объяснил, что в 2019 году, когда свергли режим бывшего президента Омара аль-Башира, Вашингтон и его союзники единогласно поддержали «бунтовщиков» и называли смену власти борьбой граждан Судана за свободу и демократию.

«Однако сейчас, когда свергают уже прозападного политика Хамдока, грабившего страну под прикрытием программы "Тамкин", они говорят о военном перевороте, замораживают финансовую помощь и выступают с осуждениями», — подытожил Максим Шугалей.

Ранее члены Совета Безопасности ООН единогласно выразили глубокую озабоченность развитием событий в Судане. Об этом объявили по итогам третьего экстренного заседания структуры, связанного с последними событиями в восточноафриканской республике.