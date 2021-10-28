Депутат ЗакСа Панов рассказал об «оборотнях», которые приходят с проверками к предпринимателям

На фоне пандемии в Петербурге появилось множество мошенников, которые выдают себя за сотрудников надзорных ведомств. Люди, не имеющие никакого отношения к органам власти, приходят с проверками к предпринимателям и вынуждают их платить деньги за несуществующие нарушения. Об этом в ходе беседы с ФАН рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.

По словам депутата петербургского ЗакСа, фейковые проверяющие пользуются общей суматохой, связанной с пандемией, и неосведомленностью предпринимателей о тех или иных проверках.

«Сейчас очень много случаев, когда с проверками к предпринимателям приходят «оборотни», не имеющие никакого отношения к представителям органов власти. Мошенники пользуются этой ситуацией с ограничениями и особыми правилами. Они, как и телефонные мошенники, действуют с таким напором, что вводят в заблуждение предпринимателей и предлагают им решить какой-то вопрос без протоколов», — поделился Панов.

Федеральное агентство новостей /

«Понимаете, мошенники так могут постоянно ходить и «решать», обирая владельцев бизнеса. Поэтому сейчас очень важно, чтобы гражданская позиция предпринимателей выражалась во взаимодействии с властными структурами, чтобы их рука сразу тянулась к линии доверия, с помощью которой можно проверить, работает пришедший человек в таком-то ведомстве или нет, и в случае уличения мошенничества, чтобы немедленно реагировали органы правопорядка», — отметил депутат.

Предприниматели зачастую ведутся на провокацию. Когда угрожают, к примеру, штрафом в 500 тысяч рублей, «решение» вопроса на месте за пять тысяч выглядит не так уж страшно.

Однако пока такой горячей линии не существует, хотя предпринимателям в сложный период пандемии важно знать, что их защитят.

Раннее Дмитрий Панов рассказал, как ситуация с введением QR-кодов и нерабочих дней скажется на бизнесе, производстве продовольствия и росте цен. Он также предупредил, что остановка производства может повлечь за собой катастрофические последствия.