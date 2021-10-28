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Компания MGM показала новый трейлер фильма «Дом Gucci»

  /   Обновлено: 28 октября 2021 19:41
Общество
Компания MGM показала новый трейлер фильма «Дом Gucci»
Кадр из фильма «Дом Гуччи»  / 

Москва, 28 октября. Новый трейлер фильма о знаменитой итальянской семье «Дом Gucci» появился в Сети. Его опубликовала компания MGM на своем YouTube-канале примерно за месяц до мировой премьеры.

В основу кинокартины, режиссером которой выступил Ридли Скотт, легла биография бывшего главы модного дома Маурицио Гуччи. Его застрелил наемный убийца в 1995 году, а организатором преступления позднее признали экс-супругу бизнесмена Патрицию Реджани.

В новом трейлере можно увидеть главных героев «Дома Gucci», которых сыграли Адам Драйвер и Леди Гага. Кроме того, в фильме снялись Аль Пачино, Сальма Хайек, Джаред Лето и Джереми Айронс.

Мировая премьера нового фильма Ридли Скотта намечена на 24 ноября. В России «Дом Gucci» собирались выпустить 25 ноября, однако позднее было принято решение о переносе на 2 декабря.

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