Глава МИД Украины Кулеба назвал «законным» применение беспилотников Bayraktar в Донбассе

Киев, 28 октября. Применение украинскими силовиками ударных беспилотников Bayraktar в Донбассе не нарушает Минские соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, использование беспилотника было продиктовано «интересами самообороны». При этом украинская сторона якобы придерживалась необходимых процедур коммуникации через Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ОБСЕ, чтобы «воспользоваться своим правом на самозащиту».

«Украина ничего не нарушила», — сказал он.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает «Царьград».