Украинский боксер Усик намекнул на скорое завершение карьеры

Киев, 28 октября. Именитый боксер-профессионал Александр Усик не исключил, что скоро завершил спортивную карьеру.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик признался, что задумывается об уходе из спорта. Слова 34-летнего спортсмена приводит Daily Mail.

«Не хотел бы сейчас говорить о завершении карьеры, но, честно говоря, уже все решено. Окончательное решение я пока не принял, но план есть», — подчеркнул украинский боксер.

В своем последнем поединке, который прошел 25 сентября в Лондоне, Усик единогласным решением судей победил британца Джошуа. На счету украинского боксера, являющегося победителем летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, 19 боев на профессиональном ринге. Все из них завершились победами Усика.