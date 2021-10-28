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Продюсер Иосиф Пригожин негативно высказался о ЛГБТ-пропаганде на телевидении
Общество
Продюсер Иосиф Пригожин негативно высказался о ЛГБТ-пропаганде на телевидении
Из личного архива Иосифа Пригожина

Москва, 28 октября. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией в шоу-бизнесе были всегда, но раньше это не демонстрировалось так открыто.

Супруг певицы Валерии прокомментировал скандал вокруг премии «Муз-ТВ», после которой на телеканал составили протокол о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. По его словам, все происходящее на эстраде делается только ради хайпа.

«Просто сегодня это стало актуально и очень остро, потому что все стали эпатировать. Иначе они остаются просто безликими белыми воронами», — поделился Пригожин с РЕН ТВ.

Даже блогерам приходится подстраиваться под эти тенденции. Они готовы на все ради привлечения внимания к своему творчеству, подытожил продюсер.

Минувшим летом на награждении премии «Муз-ТВ» Филипп Киркоров и Давид Манукян появились в сопровождении стриптизеров. Артисты вели себя как влюбленные. Ведущий шоу-программы Дмитрий Нагиев назвал их молодоженами.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы 17 ноября рассмотрит дело о пропаганде каналом «Муз-ТВ» нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Компании грозит штраф до миллиона рублей либо приостановка работы на 90 суток.

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лгбт пригожин МУЗ-ТВ
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