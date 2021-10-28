Уругвай продлевает режим ЧП в сфере здравоохранения из-за всплеска COVID-19

Монтевидео, 28 октября. Правительство Уругвая приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за роста заболеваемости в последние несколько дней. Об этом сообщил президент страны Луис Лакалье Поу.

Глава государства указал, что из-за большого количества заражений в нескольких департаментах Уругвая власти решили не снимать ограничения по COVID-19, как планировалось ранее.

Uruguay mantendrá la emergencia sanitaria ante repunte de contagios de covid-19 https://t.co/7Ay5UMl7ZJ — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) October 28, 2021

Очаги вирусной инфекции были обнаружены в Лавальехе и Мальдонадо на юго-востоке страны и в Колонии на юго-западе. В результате президент отложил план по отмене режима чрезвычайного положения, которое действует в стране с марта 2020 года, уже почти 20 месяцев.

De los 294 nuevos casos, 126 son de Montevideo, 51 de Canelones, 21 de Lavalleja, 21 de Maldonado, 21 de Tacuarembó, 13 de Cerro Largo, 13 de Colonia, 11 de Florida, 7 de Paysandú, 3 de Durazno, 3 de Soriano, 1 de Rocha, 1 de Salto, 1 de San José y 1 de Treinta y Tres. — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) October 27, 2021

Лакалье Поу подчеркнул в ходе публичного выступления, что рост заболеваемости вызывает обеспокоенность у правительства. По его словам, при этом ситуация не такая критическая, как в прошлом году, благодаря высокому уровню вакцинации населения.

Многие новые случаи заражения произошли в школах среди несовершеннолетних, для которых в Уругвае, в отличие от других стран региона, пока что не был разработан план по вакцинации.

Более 2,6 млн человек (почти 74% населения) получили две дозы прививки от коронавируса, из них 1,2 млн уже вакцинировались третьей. Кроме того, еще 141 тысяча человек получила первую дозу и ожидает завершения процесса иммунизации.

С 13 марта 2020 года в южноамериканском государстве было зарегистрировано 392 тысячи случаев заражения, еще 6074 граждан скончались от вируса.

| Último informe sobre #coronavirus #COVIDー19 en Uruguay correspondiente al 27 de octubre |



Hoy se llevaron a cabo 10.864 análisis y se detectaron 294 nuevos casos de Coronavirus COVID-19. pic.twitter.com/Q7rPiihDTO — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) October 27, 2021

Уругвай долгое время оставался одной из наименее пострадавших от пандемии стран в Латинской Америке. Количество заболевших стало расти с появлением бразильского штамма коронавируса.