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Уругвай продлевает режим ЧП в сфере здравоохранения из-за всплеска COVID-19
Весь мир
Уругвай продлевает режим ЧП в сфере здравоохранения из-за всплеска COVID-19
pixabay.com  / 

Монтевидео, 28 октября. Правительство Уругвая приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за роста заболеваемости в последние несколько дней. Об этом сообщил президент страны Луис Лакалье Поу.

Глава государства указал, что из-за большого количества заражений в нескольких департаментах Уругвая власти решили не снимать ограничения по COVID-19, как планировалось ранее.

Очаги вирусной инфекции были обнаружены в Лавальехе и Мальдонадо на юго-востоке страны и в Колонии на юго-западе. В результате президент отложил план по отмене режима чрезвычайного положения, которое действует в стране с марта 2020 года, уже почти 20 месяцев.

Лакалье Поу подчеркнул в ходе публичного выступления, что рост заболеваемости вызывает обеспокоенность у правительства. По его словам, при этом ситуация не такая критическая, как в прошлом году, благодаря высокому уровню вакцинации населения.

Многие новые случаи заражения произошли в школах среди несовершеннолетних, для которых в Уругвае, в отличие от других стран региона, пока что не был разработан план по вакцинации.

Более 2,6 млн человек (почти 74% населения) получили две дозы прививки от коронавируса, из них 1,2 млн уже вакцинировались третьей. Кроме того, еще 141 тысяча человек получила первую дозу и ожидает завершения процесса иммунизации.

С 13 марта 2020 года в южноамериканском государстве было зарегистрировано 392 тысячи случаев заражения, еще 6074 граждан скончались от вируса.

Уругвай долгое время оставался одной из наименее пострадавших от пандемии стран в Латинской Америке. Количество заболевших стало расти с появлением бразильского штамма коронавируса.

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уругвай коронавирус covid-19
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