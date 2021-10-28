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Полковник Романов сообщил о завершении испытаний новейшего ударного вертолета Ми-28НМ
Армия
Полковник Романов сообщил о завершении испытаний новейшего ударного вертолета Ми-28НМ
Prt Scr youtube.com

Москва, 28 октября. Испытания российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» подходят к завершающему этапу. Об этом сообщил начальник армейской авиации ВКС РФ, полковник Игорь Романов.

По словам полковника Игоря Романова, после модернизации ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» обладает улучшенными характеристиками и новыми боевыми возможностями.

«Испытания проходят в установленные сроки. Также стоит отметить новый транспортный вертолет Ми-26Т2В, который специально разработан для ВВС. На нем повышена боевая живучесть, установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, реализован автоматизированный полет по маршруту, обеспечена возможность применения очков ночного видения и установлен модернизированный комплекс связи», — рассказал Романов.

Усовершенствованная версия «Ночного охотника» получила в оснащение ракету «Хризантема», надвтулочную РЛС, а также двойное управление из кабины летчика и летчика-оператора. Стоит отметить, что новейший Ми-28НМ также принял участие в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Ранее сообщалось, что в России в 2022 году разработают систему раннего предупреждения возникновения левого вращения на вертолетах, которое часто приводит к авариям.

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вертолеты ми-28нм армейская авиация
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