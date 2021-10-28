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Коллеги проводили режиссера Александра Рогожкина в последний путь в Петербурге
Общество

Проводить легендарного режиссера пришли его друзья, поклонники, родственники. Проститься пришли и коллеги: актеры Сергей Селин и Семен Стругачев, Андрей Федорцов и Леонид Лейкин, а также историк «Ленфильма» Александр Поздняков, киновед Ольга Шервуд и другие.

«Очень тяжело говорить, это был скромный, выдающийся, гениальный человек, во всех отношениях. Я могу сказать Саше: «Спасибо тебе, ты многим из нас сделал судьбу», — сказал Семен Стругачев.

Рогожкин был мастером разных жанров в кино, он снимал комедии и детективы, драматические фильмы и боевики. Вся Россия знает его культовые картины — «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Блокпост», «Кукушка» и «Перегон», а также всеми любимые сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

«Это человек, которого любили все, и, наверное, он всех любил. Он останется любим навсегда», — сказал актер Андрей Федорцов.

В последние годы Рогожкин тяжело болел и редко появлялся на публике. В начале октября режиссер отметил 72-летие, а спустя 20 дней его не стало.

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