Путин отметил мастерство Дины Авериной после очередной победы на ЧМ в Японии

Москва, 28 октября. Президент России Владимир Путин поздравил гимнастку Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, с каким блеском Дина Аверина выступила на мировом первенстве. По мнению Путина, награда была заслуженной.

«Вы продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами. Такой впечатляющий успех — большая, заслуженная награда за ваше трудолюбие, талант», — добавил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина в 16-й раз стала чемпионкой мира по художественной гимнастике. В упражнениях с булавами она набрала 27,100 балла, второе место досталось ее сестре Арине, третье — представительнице Белоруссии Анастасии Салос.