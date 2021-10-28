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Президент Аргентины Альберто Фернандес отправляется на саммит G20
Весь мир
Президент Аргентины Альберто Фернандес отправляется на саммит G20
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины  / 

Буэнос-Айрес, 28 октября. Правительство Аргентины огласило темы, которые озвучит президент Альберто Фернандес на саммите G20. Глава государства также планирует встретиться с директором-распорядителем Международного валютного банка Кристалиной Георгиевой, об этом сообщает крупнейшее информационное агентство страны Telam.

По данным информагентства, Фернандес на саммите планирует поднять вопрос о реструктуризации госдолга для стран со средним уровнем доходов. Это обусловлено «риском внешних долговых кризисов в развивающихся странах», о возможности которого президент заявлял ранее.

Помимо выступления на саммите, глава государства проведет двустороннюю встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и обсудит с ней пересмотр выплат по кредиту. Фернадес планирует попросить продлить срок погашения. Согласно официальной информации, страна должна заплатить 17,8 млрд долларов в 2022 и 18,8 млрд долларов в 2023 году.

Известно, что президента на саммите будут сопровождать глава правительства Сантьяго Кафьеро и посол Аргентины в Вашингтоне Хорхе Аргуэльо.

В конце сентября правительство Аргентины выплатило Международному валютному фонду (МВФ) 1,88 млрд долларов в качестве долга в рамках кредита, который был взят предыдущей администрацией президента Маурисио Макри. Южноамериканской стране теперь остается заплатить МВФ 400 млн долларов на погашение процентов в ноябре и около 1,9 млрд долларов по основной сумме в декабре. Всего страна должна МВФ 44 миллиарда долларов.

Президент Аргентины Альберто Фернандес отправляется на саммит G20
Пресс-служба Сената Аргентины /

Визит президента Аргентины на саммит G20 проходит на фоне падения популярности правящей коалиции в стране. Страна не может преодолеть рецессию, и на этом фоне правительство расширяет соцподдержку населения, перед выборами, которые пройдут 14 ноября. 26 октября американские компании раскритиковали правительство Аргентины из-за заморозки цен на продукты.

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