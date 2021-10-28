В Москве у здания посольства Германии прошла антифашистская акция

Москва, 28 октября. Жители Москвы устроили антифашистскую акцию у здания посольства Германии. Среди протестантов бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны боевых действий и офицеры в отставке, многодетные матери, представители национальных диаспор, спортсмены.

Москвичи держали в руках плакаты с надписями «Нацизм – главная трагедия ХХ века», «Геноцид советского народа не имеет сроков давности!», «Имена палачей забывать нельзя!». Участники акции по очереди зачитывали список имен нацистских преступников, сообщается на сайте Общественной Службы Новостей.

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Как уточняется в материале, акция была проведена против антироссийских мероприятий, прошедших в Берлине с участием представителей объединения «Мемориал»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«Мы в интернете узнали о проведении этих мероприятий в Берлине и пришли сюда, чтобы напомнить властям и народу Германии об очевидных для каждого русского человека вещах. Развязанная Гитлером и одурманенным его пропагандой немцами война в отношении СССР – это геноцид, осознанное уничтожение всех народов нашей страны», — рассказал один из участников акции полковник Константин Кутуев.

Ранее украинская оппозиция указала на стремление Киева забыть подвиг советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом местные политики заявили в День освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента