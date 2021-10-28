Фонд борьбы с репрессиями получил письма политзаключенных, причастных к «штурму» Капитолия в США

В Фонд борьбы с репрессиями поступили письма от заключенных, которые были арестованы по обвинению в «штурме» Капитолия в США 6 января 2021 года. В своих посланиях они рассказали об ужасных условиях содержания и преступлениях, которые им инкриминируют.

Подробности правозащитники Фонда смогли узнать у 54-летнего жителя штата Техас Руди Дэвиса. Он ведет активную информационно-просветительскую деятельность касательно тех политических заключенных, которые настаивают на своей невиновности. Дэвис смог поделиться письмами, которые получил от обвиняемых в нападении на главное здание Соединенных Штатов. В них подробно рассказывается об ужасных условиях содержания. Такие меры направлены на то, чтобы сломать человека морально и физически. Так, политзаключенные в США проводят в одиночных камерах по 23 часа в сутки. Они лишены возможности общаться со своими адвокатами и родственниками. Кроме того, им не оказывают медицинскую помощь и периодически избивают.

По словам 47-летнего сварщика из Кентукки Питера Шварца, он был задержан 2 февраля 2021 года. Между тем слушание по его делу состоялось только в июле 2021-го. Это уже является нарушением действующего федерального законодательства, так как правительство должно привлекать ответчиков к суду в течение 70 дней с момента предъявления обвинений или его явки к судебному должностному лицу. Шварца обвинили в нападении, сопротивлении и сознательном проникновении на закрытую территорию.

Многие предпочитают не вспоминать, что в какой-то момент представители правопорядка, охранявшие здание Капитолия, начали пускать внутрь всех желающих, никак не ограничивая их передвижение.

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Сварщик из Кентукки подробно описывает, как около 30 агентов американских спецслужб арестовали его, после чего предъявили ему обвинение и отправили дожидаться суда в тюрьме. С тех пор он сменил порядка шести тюрем, пока его не доставили в исправительное учреждение округа Колумбия. Там содержатся другие заключенные, причастные к штурму. Он еще не видел обвинительных документов. Дело в том, что в суде не считают, что заключенный может ознакомиться с материалами дела, обвиняя его в «недоверии» к адвокатам, которые были предоставлены государством. Питер Шварц жалуется, что с момента его ареста защита ни разу не подала никаких ходатайств от его имени. Адвокаты его только успокаивают, играя на руку прокурорам и позволяя им спокойно фабриковать против него дело.

Политзаключенный утверждает, что в день штурма полицейские специально провоцировали толпу. Они старались превратить мирную акцию протеста в беспорядки. Агенты под прикрытием среди демонстрантов подстрекали протестующих применять силу против представителей правопорядка. Полицейские не боялись избивать женщин и пенсионеров, использовали дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Все делалось для того, чтобы привести толпу в такое неистовство, которое позволило бы офицером расстрелять их на месте. Однако демонстранты не теряли самообладания. Затем полицейская охрана начала впускать людей в здание Капитолия. По словам Шварца, когда всех заманили внутрь, правоохранители принялись избивать протестующих и стрелять в них. Одной из жертв стала 35-летняя ветеран ВВС США Эшли Бэббит, убитая одним из полицейских, чья личность до сих пор не раскрыта. Рассказал житель Кентукки и о ситуации с его женой. Спустя месяц после ареста мужа у нее был диагностирован рак молочной железы. Он направлял просьбы разрешить ему присутствовать на ее операциях, но судебные органы игнорировали обращения.

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Другой участник акции протеста 6 января 2021 года, 58-летний чернокожий Трой Смокс, был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения, хотя он не был возле здания Капитолия. Обвинение утверждает, что на следующий день после демонстрации он размещал в социальных сетях сообщения с угрозами. В итоге Смокс получил самый суровый приговор из всех, кого обвиняли в штурме Капитолия в тот день. Политзаключенный утверждает, что он стал жертвой расовой предвзятости. Его заявление о том, что с ним обошлись несправедливо из-за цвета кожи, суд отклонил.

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Еще одним участником акции протеста возле Капитолия стал Карл Дреш. Его арестовали 19 января 2021 года. Это произошло спустя несколько дней после того, как федеральные агенты обвинили мужчину в участии в штурме правительственного здания. Несколько человек, в том числе шериф округа Хоутон, поручились за него, но федеральный судья отклонил ходатайство о незаконном аресте. Ссылаясь на несколько постов Дреша в соцсетях, обвинение настаивало, что он направлялся в столицу США с конкретной целью: захватить Капитолий. Проведя полгода в тюрьме в условиях пыток и издевательств, Дреш согласился на сделку и признал вину. Письмо он писал с надеждой на то, что еще остались люди, которые не боятся говорить правду «даже перед лицом растущей тирании и безудержной лжи и греха, поощряемых теми, кто находится у власти».

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70-летнего участника акции протеста, ветерана войны во Вьетнаме Лонни Коффмана, арестовали уже спустя несколько часов в тот же день по обвинению в 17 серьезных правонарушениях: якобы он хотел устроить военный переворот, захватив власть в Капитолии, вооружившись штурмовыми винтовками и коктейлями с зажигательными смесями. Почтенный возраст, некогда защищавшего свою родину ветерана, не смутил прокуроров. В своем послании мужчина жалуется на ужасную работу тюремной почтовой службы. Он утверждает, что сотрудники просматривают письма, копируют фотографии, после чего портят материалы, так что уже трудно разобрать, что написали адресату.

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В августе этого года виновным был признан и Скотт Фэрлэм. Он ожидает суда в следственном изоляторе временного содержания. По его словам, условия содержания нарушают гражданские права осужденных, а также меняют представление о том, как должна работать пенитенциарная система. В этой связи он напомнил, что США провозгласили себя международным защитником демократии и свободы. Политзаключенный пишет, что наперекор действующей власти он и его собратья-патриоты «остаются непоколебимыми в вере и любви к стране».

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Фонд борьбы с репрессиями выступает с осуждением политических репрессий в США, развернувшихся после событий 6 января. Отмечается, что в результате так называемого штурма Капитолия никто не был ранен или убит по вине протестующих. После событий того дня было арестовано более 600 человек. Некоторым из них грозит до 30 лет тюремного заключения.