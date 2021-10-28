Захарова подтвердила готовность России выстраивать отношения с Великобританией

Москва, 28 октября. Россия будет работать над налаживанием отношений с Великобританией столько же, сколько это будет делать Лондон. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила: министерство иностранных дел не раз заявляло, что будет защищать страну от агрессивных выпадов британцев. Пойти на сотрудничество Москва готова только при ответных действиях Соединенного Королевства.

«Основы для этого очевидные: взаимное уважение, взаимная выгода, правовая основа. Равноправие и взаимное уважение — отличная основа для развития наших двусторонних отношений, связей и взаимодействия», — сказала Мария Захарова.

Ранее состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Они заявили о прогрессе в развитии сотрудничества.