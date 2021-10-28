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Ксения Бородина назвала жалкой жизнь блогера Лены Миро
Шоу-бизнес
Ксения Бородина назвала жалкой жизнь блогера Лены Миро
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 28 октября. Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ксения Бородина отреагировала на критику со стороны Лены Миро. Телезвезда считает, что блогер пиарится за ее счет, поскольку не удовлетворена своей жизнью.

Писательница Лена Миро в своем ЖЖ заявила ранее, что Ксения Бородина перешла «с бревна ТНТ и стала бревном на Первом». Так она оценила выступления светской львицы в шоу «Ледниковый период». Блогер также предсказала ей одинокую старость с кошками.

Один из подписчиков попросил Бородину прокомментировать новый пост Лены Миро. Телеведущая ответила в Stories, сопроводив фотографию забавным смайликом.

«Ребят, вы поймите одну простую вещь. Я не хочу собачиться с людьми, которые только этого и ждут! Зачем?? Чтобы сделать им пиар?! Вы видели фото этого человека, глубоко несчастная баба с пустым взглядом и жалкой жизнью», — написала Бородина.

Ксения Бородина назвала жалкой жизнь блогера Лены Миро
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Лена Миро — автор нескольких бульварных романов. Популярность к ней пришла вместе с блогом на ЖЖ, который был создан в 2010 году. Скандальную славу Миро снискала благодаря постам с критикой российских звезд. Блогер неоднократно критиковала продюсера Яну Рудковскую, рэпера Алишера Моргенштерна, телеведущую Юлию Барановскую и других звезд.

Ранее Миро отреагировала на исчезновение актрисы Светланы Светличной. По ее мнению, телевизионщики уже готовы на все ради высоких рейтингов.

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