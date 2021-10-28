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Минюст России предложил лишать водительских прав за три нарушения в год

  /   Обновлено: 28 октября 2021 18:36
Общество
Минюст России предложил лишать водительских прав за три нарушения в год
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 28 октября. Наказание за нарушение правил дорожного движения планируется ужесточить в России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Так, в проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) включено положение о лишении россиян водительских прав при систематических грубых нарушениях ПДД, сообщает Минюст.

У россиян будут изымать удостоверение на срок от одного года до полутора лет. Такое решение было принято в целях повышения уровня безопасности на дорогах.

Прав будут лишать за три грубых нарушения ПДД в год. Среди которых выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, а также вождение в нетрезвом виде.

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует лишать россиян водительских прав за неуплату штрафов и алиментов.

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