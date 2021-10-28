Молдавский президент Санду поддержала активизацию отношений с Россией

Кишинев, 28 октября. Президент Молдавии Майя Санду высказалась в поддержку активизации отношений с Россией. Об этом она сообщила на брифинге после заседания Высшего совета безопасности.

Глава государства прокомментировала вопрос журналистов о возможном визите в Москву и встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Прежде чем говорить о встрече на уровне президентов необходимо добиться прогресса по решению вопросов двусторонней повестки. Это мнение разделяют обе стороны. Нужно предпринять конкретные шаги, чтобы добиться этого прогресса. В дальнейшем мы приложим все усилия, чтобы решать вопросы двусторонней повестки», — отметила Санду.

Как стало известно ранее, специальный представитель президента России Сергей Иванов упрекнул Молдавию в желании жить за счет Москвы. По его словам, энергетический кризис республики стал примером того, как некоторые страны планируют выживать за счет «халявных» поставок российского топлива.