Наталья Кузьмина покинет пост главы техкомитета FIG после ЧМ в Японии

Токио, 28 октября. Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, что глава технического комитета Наталья Кузьмина покинет занимаемый пост. Тренер Ирина Винер-Усманова обвинила ее в намеренном занижении оценок сестрам Авериным на ЧМ в Японии.

Наталья Кузьмина оказалась в центре скандала после выступления сестер-гимнасток с лентами на чемпионате мира в Японии. Дина и Арина Аверины заняли второе и третье места соответственно. Российский тренер Ирина Винер-Усманова утверждает, что оценки спортсменок необоснованно занижены.

Пресс-служба Международной федерации гимнастики отреагировала на инцидент и сообщила, что Кузьмина покинет свою должность. Россиянка стала главой технического комитета FIG в 2013 году.

Золото в упражнении с лентой на турнире досталось гимнастке из Белоруссии Алине Горносько. Российская сторона пыталась оспорить решение, но получила отказ без объяснения причины.