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Большая книжная ярмарка открылась в Национальной библиотеке Дамаска
Весь мир
Большая книжная ярмарка открылась в Национальной библиотеке Дамаска
Федеральное агентство новостей  / 

На территории Национальной библиотеки им. Хафеза Асада в Дамаске начала работать международная книжная ярмарка.

Мероприятие, ставшее традиционным для столицы Сирийской Арабской Республики (САР), в этот раз было организовано после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса и введенными для борьбы с нею ограничениями.

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей принял участие в этом событии и пообщался с гостями и организаторами ярмарки.

В 2021 году выставка проходит под лозунгом «Наша книга — это наше будущее». Ее участниками стали представители 47 местных издательств, библиотек, а также работники прессы и других смежных индустрий. На стендах мероприятия были размещены более 5 тыс. новых сирийских книг.

Посетительница книжной ярмарки
Федеральное агентство новостей /

Одним из высокопоставленных посетителей Национальной библиотеки во время выставки стала Любана Мшаввах — министр культуры САР. Она отметила, что за годы вооруженного конфликта в стране урон понесли практически все отрасли промышленности, в том числе и типография.

Любана Мшаввах на выставке
Федеральное агентство новостей /

По словам министра, ущерб был причинен инфраструктуре, зданиям полиграфических производств и даже запасам сырья, бесперебойные поставки которого пока сложно отладить. Дошло до того, что в стране наблюдается дефицит бумаги, повлекший за собой кризис книгопроизводства и выпуска другой печатной продукции. Тем не менее, по словам министра, работа подобных предприятий продолжалась.

«Несмотря на все сложные обстоятельства и экономическую блокаду, которую переживала Сирия в течение последних лет, вопреки войнам, убийствам и терроризму культура никогда не останавливалась», — сказала Любана Мшаввах.

В то же время представитель организаторов ярмарки Джонни Дахи в интервью ФАН отметил, что проведение данного мероприятия позволяет поддержать книжную индустрию.

«Выставка несет положительный сигнал, который указывает на развитие издательской отрасли в Сирии», — отметил он.

Стенд с детской литературой на ярмарке в Дамаске
Федеральное агентство новостей /

Презентацией новой печатной продукции от местных производителей, ярмарка не ограничится. Она имеет большую культурную программу, которая будет проводиться в течение 10 дней. Так, в здании Национальной библиотеки будут проходить лекции, семинары по литературе, показы фильмов и музыкальные концерты.

Организация такого рода мероприятий говорит о постепенном восстановлении Сирии, пережившей длительную войну. Все промышленные отрасли и культура государства возрождаются и ищут новых партнеров для дальнейшего развития.

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