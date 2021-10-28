Криштиану Роналду сообщил, что его возлюбленная беременна двойней

Лиссабон, 28 октября. Игрок футбольной сборной Португалии и клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился с поклонниками радостной новостью. Нападающий ожидает рождения сразу двоих малышей.

Футболист сообщил о скором прибавлении на своей странице в Instagram. Он опубликовал снимок со своей беременной возлюбленной — испанской моделью Джорджиной Родригес.

«Рад сообщить, что мы ожидаем двойню. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами», — написал форвард сборной Португалии.

В подтверждение своих слов Роналду продемонстрировал на фото снимок, сделанный во время УЗИ. На нем действительно можно разглядеть сразу двух малышей. Родригес тоже поделилась радостной новостью на своей странице и опубликовала такое же фото, как и ее возлюбленный.

После рождения малышей футболист станет отцом шестерых детей. У нападающего уже есть сын Криштиану-младший, дочь Алана и близнецы Ева и Матео.

Ранее Роналду заявил, что не собирается покидать сборную Португалии в ближайшее время. По словам форварда, ему нравится играть в футбол и «делать людей счастливыми».