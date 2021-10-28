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Экономист Родионов назвал пять основных ошибок, которые совершают россияне при покупке жилья
Общество
Экономист Родионов назвал пять основных ошибок, которые совершают россияне при покупке жилья
ПолитЭксперт  / 

Ипотечный бум, накрывший нашу страну в последние годы, многим россиянам затмил глаза. Люди ввязываются в ипотеку и долгосрочное кредитование, толком не разобравшись ни в юридических, ни в финансовых тонкостях, что зачастую приводит к печальным последствиям: накоплению долгов и проблемам с уже приобретенными квадратными метрами. Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов назвал ФАН топ-5 основных ошибок, которые совершают россияне при покупке жилья.

По словам экономиста, чаще всего ошибки при покупке жилого помещения — это результат низкого уровня правовой и финансовой грамотности россиян. Многие покупатели квартир используют ипотечные займы, однако они не могут трезво оценить свои возможности, отметил Родионов. Бывает, что обстоятельства меняются, заемщик оказывается не в состоянии выплачивать ежемесячные платежи. В таком случае нужно обращаться в банк для пересмотра ежемесячных выплат и возможных кредитных каникул. 

Второй ошибкой является отсутствие юридической проверки объекта на чистоту сделки.

Экономист Родионов назвал пять основных ошибок, которые совершают россияне при покупке жилья
Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«Многие так хотят приобрести квартиру, что забывают о необходимости соблюдения основных правил предосторожности. Эти ошибки могут относиться к несовершеннолетним участникам сделки, отсутствию согласия супруга или супруги на сделку и так далее. Рекомендую перед подписанием договора исключить все юридические обстоятельства, которые могут стать основанием для признания сделки недействительной», — посоветовал экономист. 

Также покупатели считают излишним анализировать перспективы места расположения объекта недвижимости. Он привел в пример случаи, когда под окнами приобретенной квартиры через некоторое время возводили транспортную развязку. Такое соседство, как правило, приводит к понижению стоимости квартиры и спроса на нее.

«Перед проведением процедуры купли-продажи объекта необходимо проанализировать перспективы данного места, чтобы объект в дальнейшем не потерял стоимость.  Хороший пример — это открытие в шаговой доступности новой станции метро», — объяснил Родионов. 

Экономист Родионов назвал пять основных ошибок, которые совершают россияне при покупке жилья
pixabay.com /

Бывают случаи, когда покупатель не обращает должного внимание на незаконные перепланировки. Они могут повлечь за собой наложение штрафов и необходимость эти переделки узаконить. Однако и тут есть нюанс.

«Есть такие перепланировки, например, демонтаж капитальных стен, которые узаконить невозможно, — предупредил экономист. — Совет — тщательно проверять техническую документацию, чтобы в дальнейшем не тратить время на согласование и суды».

Родионов также рекомендовал обратить внимание на личность самого продавца объекта недвижимости. По его словам, сейчас множество людей находятся в состоянии банкротства. Если продавец позже будет признан банкротом, то сделка может быть признана нелегитимной, тогда объект обращения отдадут в пользу кредиторов продавца, несмотря на протесты нового хозяина квартиры.

Цены на жилую недвижимость в Петербурге за последний год выросли существенно, однако в Сочи жилье дорожает еще быстрее, отметил Александр Родионов. По его словам, стоимость жилья в среднем увеличилась на 30%, причем как в массовом сегменте, так и в более высоких классах.

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