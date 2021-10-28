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ДНР обвинила ВСУ в оборудовании новых позиций у захваченного села Старомарьевка
Армия
ДНР обвинила ВСУ в оборудовании новых позиций у захваченного села Старомарьевка
Федеральное агентство новостей

Донецк, 28 октября. Подразделения Вооруженных сил Украины оборудуют позиции и возводят фортификационные сооружения в поселке Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ведомстве отметили, что 26 октября в адрес представительства ДНР в СЦКК был направлен запрос от украинской стороны с просьбой о предоставлении дополнительных гарантий безопасности якобы «для мероприятий по оказанию гуманитарной и медицинской помощи жителям Старомарьевки».

«В связи со сложившейся ситуацией вероломной оккупации населенного пункта вооружёнными формированиями Украины, оборудования там фортификационных сооружений и траншей, укрепления и передвижения военной техники представительством ДНР в СЦКК было аргументировано отказано в предоставлении запрошенных украинской стороной в СЦКК гарантий безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские силовики захватили село Старомарьевка, которое находится на юге Донецкой Народной Республики. По его словам, в Старомарьевке проживает 37 граждан России. Пушилин отметил, что действия украинской стороны являются нарушением Женевской конвенции, передает «Царьград».

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