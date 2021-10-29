Капитан первого ранга запаса Дандыкин: «США и НАТО нечего ловить в Черном море»

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с ФАН рассказал, почему Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу не стоит рассчитывать на то, что они смогут закрепиться в Черном море.

До воссоединения Крыма с Россией виды на него были не только у США, но и у всей НАТО. Как заявил в июне 2016 года экс-сотрудник ЦРУ, основатель Организации ветеранов американской разведки Раймонд Беркли Макговерн, если бы Крым остался в составе Украины, на территории полуострова появились бы военные базы Альянса. По его словам, эта история началась даже не в этом и не в прошлом десятилетии, а с момента падения Берлинской стены.

Примечательно, что и другие американские военные чиновники делают подобного рода заявления, отмечая, что Вашингтон хочет контролировать еще и Черноморский регион. Недавно бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес сделал громкое заявление, сообщив о том, что США заинтересованы в Черном море для противостояния России и Ирану.

«Мы должны мыслить стратегически: нам нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а еще — чтобы защищать наших союзников и друзей в регионе», — сообщил он.

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Федеральное агентство новостей связалось с капитаном первого ранга запаса Василием Дандыкиным с просьбой оценить попытки США закрепиться в Черном море. По его словам, Запад пытается насолить России предоставлением Украине, Румынии и Болгарии вооружения.

«Что касается заявления бывшего главкома американскими войсками в Европе генерал Бена Ходжеса по поводу Черного моря — так подобные высказывания позволяют себе делать и нынешние американские офицеры. Так, например, министр обороны США Ллойд Остин во время своей поездки по Европе так назаявлялся, что сразу же обострилась ситуация на линии фронта в Донбассе. Ситуация, конечно, сейчас в Черном море непростая. Американцы и идущие у них в фарватере англичане сделали ставку на Украину. Они поставляют Киеву ракетные катера и так далее. Единственная цель — насолить России. Запад намерен использовать ВМС Украины, флоты Румынии и Болгарии в качестве раздражающей меры. Неслучайно сегодня на Украине проявляются натовские пункты базирования. Что касается других натовских стран, то я думаю, что Турция в эту драку не полезет. Пока турки не прокопали канал, все корабли государств, не входящих в Черноморский регион, должны придерживаться конвенции Монтре, которая предполагает, что иностранные суда не могут находиться в Черном море более 21 дня», — сказал он.

Новостное агентство «Харьков» /

Военный эксперт считает, что в настоящее время полностью прикрыты как Крым, так и Черное море.

«За те семь лет после воссоединения Крыма с Россией произошло обновление Черноморского флота во всех составляющих. Фактически возрожден подводный флот, ведь ранее на вооружении стояла только одна субмарина — «Алроса». Сейчас — полноценное соединение подводных лодок, имеющих боевой опыт, в том числе и в Сирии. Также есть новые фрегаты, поступают малые ракетные корабли. По подходе строящиеся в Керчи «Каракурты». Мы видим и береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Кроме того, в Крыму развернуты одни из самых мощных и современных систем ПВО. Ну и, конечно же, авиация, которая является одной из главных ударных сил», — указал эксперт.

Капитан первого ранга запаса подчеркнул, что Соединенным Штатам и НАТО нечего ловить в Черном море.

«Многокомплексное оснащение Черноморского флота России позволяет решать любые задачи. Я думаю, что будет весьма опечален тот, кто посмеет навредить России. Несомненно — получит большие проблемы и огромные потери. Как говорят на Западе — неприемлемые потери. Это очевидно. Поэтому я думаю, что все ограничится провокациями, которые будут уже более решительно пресекаться Россией. По большому счету, ловить в Черном море натовским «флибустьерам удачи» нечего», — подытожил собеседник ФАН.

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