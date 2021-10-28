Доклад ООН: как Турция способствовала вербовке детей для боевых действий в Ливии

В начале октября ведущая структура ООН в области прав человека «Управление верховного комиссара ООН по правам человека» обнародовала доклад комиссии по нарушениям в Ливии.

Один из важных фактов, на которые указала комиссия, заключается в том, что Анкара пополняла ряды протурецких группировок несовершеннолетними сирийцами для переброски в Триполи, обещая им крупное денежное вознаграждение.

В документе уточняется, что руководство страны способствовало «вербовке детей в возрасте от 15 до 18 лет» в боевых действиях на стороне бандформирований, лояльных нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС), против Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром.

Похожие обвинения в прошлом

Это не первый случай такого рода обвинений в адрес Турции за последние несколько лет. Однако, что касается Ливии, информация стала появляться с начала прошлого года. Первые свидетельства вербовки детей в ряды террористических организаций появились в сирийской Идлибе, а в мае мир услышал из нескольких источников информацию о несовершеннолетних боевиках, переброшенных в Ливию.

В конце февраля в Twitter обнародовали видеокадры, на которых можно наблюдать, как террористы в Идлибе в районе, контролируемом турецкой армией, настраивают малолетних «боевиков» перед ожесточенными столкновениями между бандформированиями и Сирийской арабской армией (САА).

Foreign Jihadist preacher Ahmad Al Qaaqaa in #Idlib giving a speech in the presence of Uighur child soldiers and other children as part of his recruitment campaign.

Video via @Souria4Syrians Translation by @Bob80382752

#Syria pic.twitter.com/NjBQIM6uum — Ibn Walid (@walid970721) February 26, 2020

Позже появилась данные, опубликованные Сирийской обсерваторией по правам человека (SOHR), согласно которым через пять месяцев после того, как Турция начала содействовать Правительству национального согласия (ПНС), в Ливии была зафиксирована смерть 279 наемных боевиков из Сирии. Организация также подчеркнула, что среди погибших выявлено 13 подростков младше 18 лет.

Еще позже издание Arab News обнародовало информацию, что протурецкая группировка «Дивизия Султан Мурад» вербует несовершеннолетних для переброски в Ливию. Перед тем как направить в североафриканскую страну, детям выдали поддельные документы, в которых завышался их настоящий возраст.

#US #USA added #Turkey to a list of countries that have been implicated in the use of child soldiers over the past year, placing a #NATO ally for the first time on such a list...https://t.co/zSXpqFco2g via @TurkishMinuteTM #Children #Child #ChildSoldiers — Euripides L Evriviades ???????????????? (@eevriviades) August 30, 2021

А в июле этого года Вашингтон внес Турцию в список государств, склоняющих детей к вступлению в ряды боевых группировок. Госдеп США в ежегодном докладе о торговле людьми указал на то, что «Турция оказывает заметную поддержку» группировкам в Сирии. В этом документе подчеркивается связь движения «Дивизия Султан Мурад» с Анкарой, а также отмечается активная вербовка подростков в это бандформирование.

На пресс-конференции 1 июля представитель Госдепартамента США отметил, что Вашингтон намерен обратиться к Анкаре и поднять данную проблему.

«Что касается Турции — это первый случай, когда член НАТО в качестве предупреждения был включен в список стран, причастных к вербовке детей. Штаты надеются работать с Турцией, чтобы побудить все группы, вовлеченные в сирийский и ливийский конфликты, не использовать несовершеннолетних в качестве солдат, и мы надеемся совместно решить эту проблему в долгосрочной перспективе», — заявил он.

Кроме того, ранее в докладе ООН за 2019 года по Сирии отмечалось, что многие сирийские группировки были замечены в эксплуатации детей. Согласно документу, подготовленному в прошлом году, к деятельности боевиков было привлечено более 800 детей. Чаше всего несовершеннолетних использовали террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ), протурецкая «Сирийская национальная армия» и курдские «Отряды народной самообороны».

«Один из источников, гражданское лицо из города Мареа в оккупированной Турцией зоне операции "Щит Евфрата" на севере Сирии говорит, что в январе командир одной из группировок Сирийской национальной армии (СНА), дивизии "Мутасим", пришел к нему в магазин с тремя детьми в возрасте от 15 до 16 лет: "Они сказали мне, что поедут в Ливию с одобрения своих семей. Они были очень счастливы получить зарплату в размере 3000 долларов, обещанную им рекрутерами», — приводит издание Al-Monitor свидетельство очевидцев для комиссии ООН.

Türkiye’nin desteklediği Suriye Ulusal Ordusuna bağlı ve ayrıca Libya Karabağ’da paralı asker olarak kullandığı çeşitli Sünni muhalif gruplar bağlamında listeye ilave edildi — Amberin Zaman (@amberinzaman) July 2, 2021

Какие нарушения выявили комиссары ООН

Согласно октябрьскому докладу, комиссия предоставила следующую информацию по незаконной деятельности Анкары в Ливии:

- Доказательства показали, что с конца 2019 года Турция способствовала вербовке сирийских детей в возрасте от 15 до 18 лет (что было очевидно по их внешнему виду) для борьбы вместе с ПНС против ЛНА в обмен на плату. Эти дети-наемники использовались для выполнения различных функций, в том числе в боевых частях, а некоторые выполняли вспомогательные функции, например, в качестве охранников. Многих заключали в тюрьму, если они не повиновались, а некоторые из них получили увечья.

- Есть разумные основания полагать, что Ливия возможно не выполнила свои обязательства по Африканской хартии прав и благосостояния ребенка, которая запрещает как вербовку детей, так и их прямое участие в боевых действиях, в том числе тех, кто не являются членами вооруженных сил государства.

- Есть также разумные основания полагать, что Ливия не выполнила свои обязательства в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся участия детей в вооруженных конфликтах (OPAC и CRC), которые поручает государствам-участникам принимать все возможные меры для обеспечения того, чтобы находящиеся под их юрисдикцией несовершеннолетние, которые используются в боевых действиях, были демобилизованы или освобождены от службы.

- Кроме того, как Ливия, так и Турция, возможно нарушили свои обязательства по OPAC по предотвращению вербовки и использованию детей для участия в боевых действиях.

Стоит отметить, что Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка (OPAC и CRC) требует от участников договора принимать меры для разоружения, демобилизации, а также оказания надлежащей помощи в целях восстановления физического и психологического состояния и социальной реинтеграции несовершеннолетних, оказавшихся в вооруженных формированиях. Однако, несмотря на подписанные обязательства, в случае с сирийскими детьми Анкара действует в разрез с этой конвенцией.

BM raporunda Türkiye'nin Libya'ya 'çocuk savaşçı gönderdiği' öne sürüldü, Ankara iddiayı yalanladı https://t.co/FZCfY7CqBs — BasNews Türkçe (@BasGazetesi) October 7, 2021

О комиссии и ее работе

Независимая миссия по установлению фактов по Ливии была создана Советом Организации Объединенных Наций по правам человека 22 июня 2020 года резолюцией 43/39 сроком на один год для расследования нарушений на всей территории Ливии с 2016 года. Целью работы являлось предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации с правами человека и обеспечение ответственности в стране.

5 октября 2020 года Миссия по установлению фактов представила свой устный отчет Совету по правам человека. На следующий день тот принял решение продлить мандат органа до сентября 2021 г.

Миссия ООН по установлению фактов нарушений в Ливии завершила свой первый визит в североафриканскую страну в августе, а после встреч с высокопоставленными ливийскими чиновниками в Триполи в начале октября они выпустили окончательную версию доклада.

Источники в МИД Турции опроверг обвинения

Анкара поспешила немедленно опровергнуть информацию доклада. В беседе с британским изданием BBC, источники в Министерстве иностранных дел Турции отвергли обвинения, заявив, что доводы комиссии ООН безосновательны.

«На самом деле необходимо задаться вопросом, как такие необоснованные утверждения включены в доклад? Есть десятки конкретных военных преступлений, массовых захоронений и нарушений прав человека, которые миссия должна была изучить. Хотелось бы понять, насколько они уделили внимания исследованиям в полевых условиях в Ливии», — посетовали турецкие дипломаты, намекая на то, что работа представителей ООН лишь указывает на предвзятое отношение к Анкаре.

Что дальше?

Кроме прочего в последнем докладе также говорится, что комиссия ООН получила дополнительные доказательства об использовании подростков, не достигших 18 лет, и прямом их участии в боевых действиях. Однако для подтверждения этой информации комиссии потребуется дополнительное время для проведения расследования.

Иными словами, можно ожидать, что в скором времени ООН выпустит еще один доклад о вербовке детей-солдат со стороны Турции для боевых действий в Ливии, но в этот раз с предъявлением более веских доказательств.

По логике вещей также стоит ожидать, что за этим последуют международная реакция и санкции в отношении Анкары. По крайней мере, согласно докладу Госдепартамента США, на указанные страны, которые попадают в список государств, причастных к вербовке детей, налагаются ограничения в области сотрудничества в сферах безопасности и торговли вооружением.

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1 Организация запрещена на территории РФ.