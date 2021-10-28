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Володин призвал увязать меры господдержки с зарплатами россиян
Экономика
Володин призвал увязать меры господдержки с зарплатами россиян
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 28 октября. Власти должны создавать условия для жизни россиян в регионах, чтобы они не отличались от столичных. Об этом в ходе пленарного заседания, на котором был принят проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он считает, что в стране есть вопросы, которые правительство должно решать эффективней. Один из них — создание условий для бизнеса, который может стать драйвером развития экономики.

«И в этой связи один из наших приоритетов — предложить ряд таких шагов, вместе с правительством выработать предложения», — обратился он к депутатам.

Кроме того, председатель Госдумы предложил поддержать работодателей, которые платят «бе­лые» зарплаты.

«Нам надо увязать господдержку с заработной платой. Мы, как государство, помогаем предприятиям: дот­ации, субсидии. Но при этом не стимулируем выплату зарплаты в "белую", ее рост. Почему это не сделать? Это, на самом деле, должно быть», — призвал Володин.

Проект федерального бюджета России на 2022 год был поддержан депутатами Государственной думы. В следующие два года будет ожидаться профицит средств. Законопроект был рассмотрен в рамках парламентской сессии 28 октября.

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