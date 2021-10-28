«ФАН повсюду»: что происходит в Судане

25 октября главнокомандующий Вооруженными силами страны объявил чрезвычайное положение в государстве после чего под домашний арест был помещён премьер Абдалла Хамдок, а также арестованы ещё четверо суданских министров.
Два года назад после переворота предполагалось, что сплоченность военных и гражданских наладит жизнь в африканской стране. Однако переходные гражданские власти оказались коррумпированы и начали представлять угрозу единству Судана. Подробности происходящего описывает военный корреспондент Владимир Малянов.
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В выпуске:
Как происходила смена власти;
Кто такой Абдалла Хамдок;
Кого благодарил главнокомандующий Вооруженных сил;
Какое участие принимает представитель США;
Военный корреспондент ФАН сравнивает смену власти в Судане с событиями 2019 года, когда он сам находился в Хартуме;
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