Главные новости дня: 28 октября

ФАН публикует дайджест событий 28 октября

Подозреваемый в убийстве московского банкира и его семьи покончил с собой

Сотрудники изолятора в Витебске обнаружили мертвым Андрея С., который подозревается в расправе над московским банкиром и его семьей. По мнению Следственного комитета, 55-летний задержанный совершил самоубийство. Правоохранители подчеркнули, что эта версия стала основной после осмотра изолятора. Сейчас следователи пытаются понять, что толкнуло мужчину на суицид.

Суд дисквалифицировал главу Геленджика Богодистова на один год

Судом глава Геленджика Алексей Богодистов привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ. Мэр Геленджика Алексей Богодистов прокомментировал решение суда о его дисквалификации после многочисленных звонков по поводу состоявшегося в среду заседания. Глава города назвал заседание суда очередным пунктом в его рабочем графике с учетом повышенного внимания прокуратуры к администрации Геленджика. Мэр отметил, что не согласен с решением суда о дисквалификации, в связи с чем будет подавать жалобу в краевую инстанцию.

Член банды Басаева сбежал из астраханского психдиспансера во время прогулки

Член банды Шамиля Басаева, осужденный за бандитизм, сбежал из психиатрической больницы в Астрахани на Началовском шоссе во время прогулки. Беглецом является Магомед Алханов 1982 года рождения. После произошедшего террорист был объявлен в федеральный розыск. Известно, что во время побега он был одет в спортивный костюм и кроссовки черного цвета. Преступник имеет худощавое телосложение и серую бороду.

В Петербурге попрощались с режиссером Рогожкиным

Прощание с режиссером Александром Рогожкиным состоялось в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище. Он скончался в 72 года 24 октября. ФАН провел прямую трансляцию с церемонии прощания. Звезда сериала «Убойная сила» Андрей Федорцов выступил с трогательной речью, в которой поделился воспоминаниями о покойном. Известный актер Сергей Селин также пришел на похороны режиссера Александра Рогожкина, чтобы проводить его в последний путь.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Борис Щербаков попал в больницу с сильной простудой

В Сети появилась информация, что актера Бориса Щербакова госпитализировали в одно из московских медицинских учреждений с пневмонией. Артист действительно находится в больнице, однако у него нет воспаления легких. Об этом сообщила ФАН супруга артиста актриса Татьяна Бронзова. По ее словам, на самом деле у ее мужа сильная простуда. Врачи лечат актера и обещают выписать его на следующей неделе.

Труп мужчины нашли в контейнере у торгового центра в Кузбассе

В Новокузнецке Кемеровской области в транспортном контейнере был найден убитый мужчина. Инцидент произошел на территории торгового комплекса «Садовая». Согласно полученным данным, правоохранителям уже удалось задержать подозреваемого в совершении убийства.

Видеорегистратор запечатлел момент ДТП с тремя погибшими под Тверью

Автомобилист, ехавший по трассе трассе «Балтия» в Зубцовском районе, стал свидетелем смертельного ДТП. Видеорегистратор заснял момент столкновения двух машин. На мокрой дороге очевидца на большой скорости по встречной полосе обогнала Lada Granta. Ее водитель не смог перестроиться обратно, потому что потерял управление. На полной скорости произошло столкновение с автомобилем ВАЗ. От удара одна из машин улетела в кювет, на место ДТП пришлось вызывать спасателей. Смертельные травмы получили три человека.

wikimedia.org / Roulex 45

В Москве прошел суд над таджикским блогером Бобиевым по делу об оскорблении чувств верующих

Судебный процесс над блогером из Таджикистана Русланом Бобиевым прошел в Москве. Фигуранту предъявлено обвинение по статье об оскорблении чувств верующих. Основанием для уголовного дела стала скандальная фотосессия возле храма Василия Блаженного. Фигурант вместе с любовницей имитировал секс. Приговор таджикскому блогеру по делу об оскорблении чувств верующих огласят 29 октября.

Минздрав Израиля одобрил въезд привитых «Спутником V» иностранных туристов

Власти Израиля приняли решение о допуске иностранных туристов, привитых российской вакциной «Спутник V». Об этом заявил министр туризма страны Константин Развозов. Вакцина «Спутник V» обсуждалось в рамках заседания премьер-министра Нафтали Беннета и министерства здравоохранения Израиля. В результате власти решили одобрить российский препарат от COVID-19 для въезжающих в страну.

Российская гимнастка Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира

Дина Аверина выиграла третью золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии и стала 16-кратной победительницей планетарных первенств. Российская гимнастка Дина Аверина заняла первое место в упражнении с булавами на чемпионате мира, который проходит с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. За выступление воспитанница Ирины Винер-Усмановой получила оценку 27,100 балла.